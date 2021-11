Stanje je kritično: v boj proti covid-19 se vključuje Slovenska vojska

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na osnovi izvedene analize razpoložljivih virov in izkazanih potreb ministrstva za zdravje bo Slovenska vojska zagotovila pomoč javnim zdravstvenim zavodom pri zdravljenju in negi pacientov, so z ministrstva za obrambo sporočili po dopisni seji vlade.

Aktivirane bodo zmogljivosti vojaške zdravstvene enote, ki imajo ustrezno usposobljen zdravstveni kader. Slovenska vojska bo tako vzpostavila štiri skupine za pomoč: v vsaki skupini bo do pet oseb, in sicer diplomirana medicinska sestra ali zdravstvenik, zdravstveni tehnik, vojaški bolničar in dva bojna reševalca.

.@Slovenskavojska je vedno v službi ljudi! Ob naraščajočih številkah hospitaliziranih bolnikov s #Covid_19 bo na pomoč priskočila SV. Za podporo zdravstvenemu sistemu bo SV vzpostavila skupine zdrav. osebja, ki bo nudilo pomoč pri zdravljenju & negi pacientov. #vsluzbidomovine — Matej Tonin (@MatejTonin) November 12, 2021

Tako strukturo delovanja lahko Slovenska vojska ob izpolnjenem pogoju, da bodo skupine po zdravstvenih domovih razporejene skupaj, zagotavlja daljše časovno obdobje, so še sporočili z ministrstva za obrambo.