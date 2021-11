Kustečeva in Poklukar: Pomagajmo in zaupajmo stroki

Učenci in dijaki se bodo od danes v šolah trikrat tedensko obvezno samotestirali na novi koronavirus. Tisti, ki se ne bodo in niso cepljeni ter niso preboleli covid-19, se bodo začasno morali izobraževati na daljavo. Zdravstveni minister Janez Poklukar in šolska ministrica Simona Kustec poudarjata, da gre za nujen ukrep, če želimo, da šole ostanejo odprte.

Simona Kustec je pred sredinim začetkom samotestiranja vseh učencev v šolah v videonagovoru prosila, naj vsi pomagajo ter zaupajo zdravstveni in pedagoški stroki, da bodo lahko otroci, predvsem najmlajši med njimi, še naprej obiskovali pouk v šolah.

Velik pritisk na ravnatelje. Kaj storiti, če otrok nima soglasja staršev?

Ukrepom sicer nasprotujejo nekateri starši, ravnatelji pa so izpostavljeni številnim pritiskom.

Ministrstvo je po torkovem ponovnem pogovoru z ravnatelji šolam poslalo dodatna pojasnila. Če bi v šolo prišel otrok brez soglasja staršev za samotestiranje, mu šola zagotovi varno okolje, ki poleg preprečevanja okužbe preprečuje tudi povečanje stiske in stresa učencev, starše pa pozove, da nemudoma pridejo ponj, so zapisali v okrožnico. Šola o tem obvesti tudi center za socialno delo. Če otrok pisno soglasje starša zgolj pozabi, ga starši lahko podajo tudi ustno.

Pri testiranju najmlajših dovoljena prisotnost staršev

Ravnatelji so ministrstvo sicer ponovno pozvali, naj se najmlajši samotestirajo v domačih okoljih, a ministrstvo predlogu ni sledilo. Lahko pa šola izjemoma dovoli sodelovanje staršev pri samotestiranju pri učencih prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Samotestiranje je predvideno praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. V primeru pozitivnega testa mora ravnatelj o tem obvestiti starše učenca. Če je rezultat samotestiranja pozitiven, sošolci in učitelj do rezultata PCR-testa učenca normalno nadaljujejo pouk, učenec pa mora biti do izvida testa v izolaciji.