Oče nad ravnatelja z motorno žago

"Pravzaprav bi lahko rekli, da gre tu tudi za nesporazum. Oče in mati se nista dogovorila o testiranju otroka, od mame smo namreč dobili soglasje in otrok se je včeraj samotestiral. Oče se je nad tem razjezil in je to prišel na zelo konkreten način tudi povedat," je po današnjem srečanju novogoriškega župana Klemna Miklaviča z ravnatelji osnovnih šol v Novi Gorici še pojasnil Kogoj. Foto: Reuters

Pred osnovno šolo Solkan je davi prišlo do incidenta, ko je jezni oče zaradi samotestiranja otroka prišel pred šolo in prižgal motorno žago. Kot je v izjavi z javnost povedal ravnatelj Marijan Kogoj, se z očetom pogovoril, nakar se je ta umaknil. O incidentu so obvestili policijo in dogodek prijavili kot grožnjo.

Večinoma neprimerni odzivi le verbalni ali zapisani

Sicer pa so na skoraj vseh šolah v občini dobili jezne in tudi neprimerne odzive nekaterih staršev, ki se ne strinjajo s samotestiranjem otrok. Vendar so bili odzivi večinoma zapisani ali le verbalni, je povedal ravnatelj novogoriške Osnovne šole Milojke Štrukelj Janez Kobe.

Nekateri ravnatelji menijo, da samotestiranje sodi domov

Ravnateljica Osnovne šole Dornberk Dragica Vidmar je povedala, da sicer tudi majhnim otrokom samotestiranje po doslej videnem ne predstavlja nobenih težav, vseeno pa meni, da testiranje sodi domov, v otrokovo varno okolje.

"Otrok, ki se mu prikaže tista nesrečna črtica, ki nakazuje, da je okužen, se počuti zelo nelagodno. Pri nas se je zgodilo, da je otrok po takem rezultatu testa zajokal in ostal ves prestrašen," je opozorila Vidmarjeva.

Poklic učiteljev še pod posebnim pritiskom

Zato so se ravnatelji s pozivi za pogovor in ukrepanje obrnili na Mestno občino Nova Gorica. "Že tako zahteven poklic učitelja je v tem času še pod posebnim pritiskom, ker morajo izvajati ukrepe za preprečevanja širjenja epidemije, ki jih predpisuje vlada. Učitelji so zaradi izvajanja teh ukrepov pod strahovitim pritiskom, na srečo le manjšine staršev," je po sestanku dejal župan Miklavič.

Staršev, ki ne dovolijo testiranja otrok le od dva do tri odstotke

Kot je še poudaril, je do neke mere pluralizem in pogled posameznika dovoljen, vendar bi se morali v primerih, ko gre za zdravje, pri ukrepih poenotiti. Na srečanju z ravnatelji so sicer ocenili, da je staršev, ki ne dovoljujejo samotestiranja otrok, na srečo le kakšnih dva do tri odstotke.