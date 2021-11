Romana Tomc objavila dokaz: Očitno je Tanja Fajon vpletena v pripravo poročila o Sloveniji

"Očitno je Tanja Fajon, čeprav ni bila članica misije, vpletena v pripravo poročila. Njen asistent je na dokumentu pustil sledi. Že dolgo je jasno, da ima ta zgodba izvor v Sloveniji in da sploh ne gre za ugotavljanje dejanskega stanja, ampak za napad na vlado," je na Twitterju zapisala evropska poslanka in članica misije Evropskega parlamenta v Sloveniji Romana Tomc. Evropsko poslanko in predsednico SD Fajonovo smo prosili za odziv na dokument, ki ga je objavila Tomčeva. Njen komentar bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

Očitno je @tfajon, čeprav ni bila članica misije #DRFMG, vpletena v pripravo poročila. Njen asistent je na dokumentu pustil sledi. Že dolgo je jasno, da ima ta zgodba izvor v 🇸🇮 in da sploh ne gre za ugotavljanje dejanskega stanja, ampak za napad na @vladaRS. #Razkrinkani pic.twitter.com/HnGIRr2RUr — RomanaTomc (@RomanaTomc) November 18, 2021

Na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter je Tomčeva objavila fotografijo, iz katere je razvidno, da je Jure Tanko, asistent Tanje Fajon, posegel v dokument poročila, a je napisano očitno izbrisal.

"Zgodba je iz Slovenije izvožena z namenom škodovati oziroma rušiti vlado. O tem že dolgo časa govorimo in na to že dolgo časa opozarjamo. To, kar sem opazila v gradivu, je precej zanesljiv dokaz, da je vse to, na kar opozarjamo, dejansko res," je pojasnila Tomčeva, evropska poslanka iz vrst SDS.

Opozorila je, da je pozornost, ki je tej temi namenjena v Sloveniji, ogromna, saj gre za načrtovan napad na slovensko vlado. V slovenskem političnem prostoru pa to, kot pravi, koristi opoziciji KUL. Ta zgodba je po mnenju Tomčeve tudi medijsko podprta zgodba. Z analizami je bilo namreč ugotovljeno, da so mediji v večini na njihovi strani.

"Povsem drugače pa ta zgodba odmeva v Evropskem parlamentu ali širše v prostoru Evropske unije. Večina poslancev v Evropskem parlamentu te zgodbe sploh ne pozna. Poznajo jo samo poslanci, ki se s tem poglobljeno ukvarjajo s pomočjo inštrukcij slovenskih poslancev. V širšem okviru je ta zgodba popolnoma nezanimiva in neprepoznavna. Zanjo nihče ne ve," je dejala Tomčeva.

"To je ta ogromna razlika med tem, koliko prostora se tej zgodbi posveča v Sloveniji in koliko v Evropskem parlamentu. Kaže na to, kako politično motivirana je ta zgodba. Tisti, ki v Sloveniji rušijo vlado, si prizadevajo, da bi to storili tudi s pomočjo evropskega parlamenta oziroma Evropske unije. Na koncu koncev pa obstajajo očitni dokazi, da je to samo še ena interna zgodba, ki jo skušajo prodati kot pritisk Evropske unije na Slovenijo."

Romana Tomc je v verodostojnost dokumenta posumila že včeraj. Po končani razpravi o oktobrski misiji za ugotavljanje dejstev glede stanja demokracije v Sloveniji je dejala, da poročilo ni verodostojno, da so bila mnenja poslancev različna, da sama dokumenta ni niti videla, kaj šele, da bi ga potrdila, ter da se je pripravljalo za zaprtimi vrati. "Očitno z namenom diskreditacije slovenske vlade," je še pojasnila.

Evropsko poslanko in predsednico SD Fajonovo smo prosili za odziv na dokument, ki ga je objavila Tomčeva. Njen komentar bomo objavili takoj, ko ga prejmemo. Foto: STA

Evropska komisija je v Sloveniji preverjala stanje na več področjih

Misija odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe) je od 13. do 15. oktobra v Sloveniji preverjala stanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji.

Pripravlja se poročilo o misiji, ki naj bi ga odbor po napovedih obravnaval danes popoldne, skupaj s poročilom o ugotovitvah podobne septembrske misije na Slovaškem in v Bolgariji. Vendar pa so ga v sredo še usklajevali, ker ni bilo strinjanja glede osnutka.

V osnutku poročila, ki ga je STA pridobila v torek in ki še ni bil dokončna različica dokumenta, med drugim piše, da je delegacija odbora izrazila globoko zaskrbljenost zaradi ozračja sovražnosti, nezaupanja in globoke polarizacije v Sloveniji, ki je spodkopalo zaupanje v različne javne organe in tudi med njimi.

V misiji Evropskega parlamenta je sodelovalo sedem članov oziroma nadomestnih članov odbora Libe, po eden iz vsake politične skupine, ter poslanec iz odbora za proračunski nadzor. Med njimi je bila tudi evropska poslanka Romana Tomc (EPP/SDS), nadomestna članica odbora Libe.

Poleg tega je Tomčeva v tvitu zapisala, da ima glede na to, da so osnutek dobili slovenski mediji, Evropski parlament očitno resno težavo s curljanjem dokumentov v javnost.