Bo za veljavnost covidnega potrdila potrebno cepljenje s poživitvenim odmerkom? To pravi Beovićeva.

S poživitvenim odmerkom je bilo do zdaj po navedbah vlade proti covid-19 cepljenih 242.219 ljudi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade cepljenih 1.222.459 ljudi, to je 58 odstotkov vsega prebivalstva. Z enim odmerkom je sicer cepljenih 68 odstotkov starejših od 68 let in 78 odstotkov starejših od 50 let. Z vsemi potrebnimi odmerki pa je cepljenih 1.139.108 ljudi oz. 54 odstotkov prebivalstva. To pomeni, da je z vsemi potrebnimi odmerki cepljenih 64 odstotkov starejših od 18 let in 75 odstotkov starejših od 50 let.

Priporočeno cepljenje s poživitvenim odmerkom

Poživitveni odmerek posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) trenutno posebej priporoča starim 50 let ali več, posebej ranljivim kroničnim bolnikom ne glede na starost, stanovalcem domov za starejše in drugih socialnovarstvenih zavodov, družinskim članom imunsko oslabelih oseb in posebej ranljivih kroničnih bolnikov ter osebam z večjo poklicno izpostavljenostjo.

V skupino zadnjih po besedah Beovićeve spadajo predvsem zdravstvo, socialno varstvo, šolstvo, sem pa spadajo tudi gostinstvo in športniki, ki so v stiku s številnimi ljudmi. Vsak naj zase presodi, ali spada v takšno skupino, in se gre cepit, je pred časom poudarila Beovićeva.