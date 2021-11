Že 5.103 smrti zaradi covid-19. Starost umrlih nižja tudi zaradi precepljenosti starejših.

Prvi covidni bolnik je v Sloveniji umrl 14. marca lani, do danes je življenje izgubilo že 5.103 bolnikov s covid-19. Največji smrtni davek je covid-19 terjal med drugim epidemičnim valom lansko jesen in zimo, ko je umrlo skoraj štiri tisoč ljudi. Število dnevno ali tedensko umrlih oseb s potrjeno okužbo s sars-cov-2 spremljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje prek sistema uradne prijave smrti zaradi nalezljive bolezni, ki temelji na klinični presoji zdravnika oziroma mrliškega oglednika. Izstopa tudi podatek, da smo lani zabeležili skoraj dvajset odstotkov več smrti kot povprečno v petih letih pred tem.

V prvem epidemičnem valu je bilo največ smrtnih žrtev v enem tednu 25 (od 6. do 12. aprila lani), največ bolnikov v enem dnevu pa je umrlo 4. in 6. aprila 2020, po šest.

Prvih tisoč zabeležili novembra lani

Številke v drugem epidemičnem valu, ki se je začel proti koncu poletja, eskaliral pa v začetku oktobra, so bile popolnoma drugačne. Od začetka septembra lani do konca februarja letos je po vladnih podatkih umrlo 3.993 covidnih bolnikov. Prvo tisočico smo dosegli 20. novembra lani, v treh tednih je umrlo še tisoč bolnikov, in sicer po okoli 50 covidnih bolnikov na dan.

Med umrlimi skoraj osem odstotkov več žensk

V letu 2020 je največ covidnih bolnikov umrlo v starostni skupini nad 85 let pri ženskah (1.110) in v enaki starostni skupini pri moških (575). S padanjem starostnih skupin je bilo manjše tudi število umrlih, najmanj, en primer smrti, so zabeležili pri ženski v starostni skupini od 25 do 29 let, med moškimi sta bili najmlajši žrtvi bolezni covid-19 stari med 35 in 39 let. Skupaj je lani umrlo 3.390 covidnih bolnikov, med njimi 1.825 žensk in 1.565 moških.

Povprečna starost ob smrti covidnih bolnikov je bila v letu 2020 pri ženskah 85,60, pri moških 80,41 leta. Na fotografiji ljubljanski park Tivoli, kjer se je ponoči 1. junija 2021 pojavilo 4.265 slovenskih zastavic, v spomin na ljudi, ki so umrli za boleznijo covid-19. Foto: Ana Kovač

Mejo več kot štiri tisoč smrti covidnih bolnikov smo v Sloveniji presegli 17. februarja. Nato se je stanje začelo umirjati, sledili so meseci relativnega zatišja, število smrti je znova začelo naraščati septembra, ob novem epidemičnem valu. V septembru in oktobru je umrlo 226 covidnih bolnikov.

Območje modrega okna prikazuje dneve, za katere se uporablja vir podatkov Evidenca nalezljivih bolezni (Prijava obolenja-smrti za nalezljivo boleznijo). Foto: NIJZ

Nižja povprečna starost umrlih covidnih bolnikov

V primerjavi z drugim epidemičnim valom se je to jesen spremenila tudi struktura covidnih bolnikov. Medtem ko so v prvem in drugem epidemičnem valu umirali predvsem starejši od 85 let, se je povprečna starost umrlih covidnih bolnikov v zadnjih mesecih na račun visoke stopnje precepljenosti med starejšimi od 85 let in tudi prekuženosti tega dela populacije pomembno znižala.

Po podatkih NIJZ je bila povprečna starost covidnih bolnikov, ki so umrli v bolnišnici med 4. in 10. oktobrom, 74 let, povprečna starost tistih covidnih bolnikov, ki so umrli v bolnišnicah teden prej, pa 72 let. V obeh tednih so beležili tudi primere smrti covidnih bolnikov, ki so bili stari med 35 in 44 let. Povprečna starost covidnih bolnikov, ki so v bolnišnicah umrli med 26. julijem in 15. avgustom, je bila manj kot 70 let.

V začetku novembra za četrtino več vseh umrlih od pričakovanega

V sklopu mreže EuroMOMO (European mortality monitoring) so na NIJZ vzpostavili tudi tedensko spremljanje splošne umrljivosti, v katero so vključeni vsi umrli, ne glede na vzrok smrti. Pri tem ocenjujejo odstopanja opazovane umrljivosti od pričakovane, modelirane na podatkih o splošni umrljivosti v letih 2015−2019. Odstopanja umrljivosti so ovrednotena z oceno presežnega števila umrlih in s t. i. vrednostjo Z v opazovanem tednu. Ta izraža, za koliko standardnih odklonov število umrlih v opazovanem tednu odstopa od pričakovane ravni (presežek umrljivosti). Model upošteva časovne zamike med datumom smrti in datumom registracije smrti ter napove število smrti v zadnjih petih opazovanih tednih, čeprav vse še niso bile registrirane.

Zemljevid prikazuje podatke za 44. teden leta 2021 (1.−8. 11. 2021), ko v Sloveniji beležimo vrednost Z 4,29 oziroma zmerni presežek umrljivosti. Število vseh umrlih v 44. tednu je bilo za 25 odstotkov večje od pričakovanega števila.

Presežno umrljivost, opredeljeno kot vrednost Z dva ali več, za omenjeni teden beležijo v starostnih skupinah 45−64 let, 75−84 let in 65 let ali več.