23-letna zdravstvena delavka Ayesha Basharat je 24. januarja vzela plačilno kartico 83-letne pacientke na intenzivnem oddelku za zdravljenje bolnikov s covid-19 in si z njo zgolj 17 minut po tem, ko je pacientka izgubila boj z boleznijo, na samopostrežnem avtomatu privoščila malico. Isti dan je z "izposojeno" kartico na avtomatu opravila več kot deset plačil po en funt, so pred dnevi razkrili birminghamski policisti.

Za 23-letno zdravstveno delavko Ayesho Basharat to ni bil prvi "rodeo". V preteklosti je namreč že imela težave z organi pregona zaradi kraje, prevare in lažnega predstavljanja. Foto: Policija okrožja West Midlands

Basharatova je kartico ponovno poskusila uporabiti štiri dni pozneje, vendar so jo svojci umrle bolnice do takrat že preklicali in, ker so zaznali nenavadna plačila, vpletli policijo. Ta je 28. januarja zdravstveno delavko, ki je trdila, da je kartico našla na tleh in jo zamenjala s svojo, aretirala med njeno izmeno v bolnišnici.

23-letnica, ki se je v preteklosti že znašla v navzkrižju z zakonom zaradi kraje in lažnega predstavljanja, je bila obsojena na dvakrat po pet mesecev zapora s pogojno dobo osemnajstih mesecev.