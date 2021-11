Analiza smrti: med mlajšimi umirajo samo necepljeni

Na Hrvaškem je skoraj tisoč ljudi oziroma deset odstotkov vseh do zdaj umrlih boj s posledicami okužbe s koronavirusom izgubilo v zadnjem mesecu, poroča Index. Večina umrlih, 70 odstotkov, ni bila cepljena. Med umrlimi so prevladovali starejši, povprečna starost umrlih, ki so bili polno cepljeni, je bila 78 let, necepljenih pa 75,4 leta.

Med mlajšimi umirajo samo necepljeni

Medtem ko je število žrtev na Hrvaškem zaradi koronavirusa preseglo deset tisoč, številke razkrivajo, da cepiva pomagajo. Iz analize, ki so jo pripravili pri Index.hr in obravnava 390 smrti od 9. do 15. oktobra, je razvidno, da je bilo samo deset umrlih mlajših od 50 let. Vsi so bili necepljeni.

Deset let razlike med cepljenimi in necepljenimi

Včeraj je bilo na Hrvaškem hospitaliziranih več kot 2.400 ljudi, od tega jih je več kot 300 potrebovalo respirator. Kot poroča Index, je bila od 11. oktobra do 10. novembra povprečna starost polno cepljenih hospitaliziranih 71,3 leta, necepljenih pa 59,9 leta. Med hospitaliziranimi je bilo polno cepljenih 26,85 odstotka, delno cepljenih 2,37 odstotka, necepljenih pa 70,78 odstotka oseb.