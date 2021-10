Brez maske na fakulteto: policija jo je podrla na tla in vklenila #video

Na ekonomski fakulteti v Splitu je včeraj ob 14. uri prišlo do incidenta, poroča Index.hr. Neznana ženska si kljub pozivom varnostnikov ni želela nadeti zaščitne maske, potem ko je vstopila v zaprte prostore fakultete. Zato so pristojni poklicali policijo, ki pa tudi ni bila uspešna. Ženska policistom ni želela pokazati svojih osebnih dokumentov, fakultete pa tudi ni želela zapustiti. Zato sta jo policista prijela za roke in jo, ker se je ženska ves čas upirala, dobesedno zvlekla na prosto. Ko so zapustili zaprte prostore, je ženska postala še bolj nasilna, zato sta jo policista bila prisiljena podreti na tla in vkleniti. Žensko so po vklenitvi odvedli na policijsko postajo in ji napisali kazen.