S koronavirusom okužen moški pobegnil iz bolnišnice, našli so ga mrtvega

Bolnik, okužen z novim koronavirusom, je v ponedeljek pobegnil z zagrebške infekcijske klinike, kjer so ga zdravili s kisikom. V torek so ga našli mrtvega na domu njegove matere pri Sveti Nedelji, poročajo hrvaški mediji.

Zagrebški reševalci so se v torek popoldne odzvali na klic na pomoč. V kraju Strmec pri Sveti Nedelji so našli nezavestnega 53-letnika, ki ni kazal znakov življenja. Med oživljanjem so od matere izvedeli, da je moški okužen s koronavirusom, da se je zdravil na infekcijski kliniki Fran Mihaljević v Zagrebu, da je od tam pobegnil in da ga je policija neuspešno iskala vso noč. Zdravnik je po 35 minutah oživljanja moškega razglasil za mrtvega.

Direktorica infekcijske klinike Alemka Markotić je za hrvaški spletni portal Index potrdila pobeg 53-letnega bolnika in priznala, da sploh ne gre za prvi takšen primer. Na vprašanje, kako je mogoče, da z zdravljenja pobegne bolnik, je odgovorila, da ga ne morejo zadržati proti njegovi volji. "Če je bolnik življenjsko ogrožen, ga lahko zadržimo. Ker nismo zapor, ga ne moremo zadrževati proti njegovi volji," je pojasnila Markotićeva.

Osebje bolnišnice je po izginotju bolnika tega poklicalo na mobilni telefon. Dejal jim je, da ni hudo bolan, da se z avtomobilom vozi proti domu in da se ne namerava vrniti na zdravljenje v bolnišnico. Policija je za hrvaške medije potrdila, da so ga po prijavi začeli iskati, a žal neuspešno.

Vzrok smrti 53-letnika še ni pojasnjen.