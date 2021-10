Nosečnica na respiratorju, otroka rešili s carskim rezom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravstveno stanje mame in otroka je za zdaj stabilno.

Nosečnica je bila zaradi posledic okužbe s koronavirusom hospitalizirana v splitski bolnišnici, poroča Večernji. Ker se je njeno zdravstveno stanje ponoči poslabšalo in je imela težave z dihanjem, so jo zdravniki morali priklopiti na respirator. Kot je za medije razkril predstojnik klinike za infektologijo v Splitu Ivo Ivić, se je še nerojeni otrok zaradi vse slabšega zdravja mame znašel v nevarnosti.

Mama na respiratorju, otrok v inkubatorju

Po besedah Ivića, ki zaradi varovanja osebnih podatkov ni mogel razkriti vseh podrobnosti, je bila ženska v tretji tretjini nosečnosti. "Do zdaj smo se naučili, da težave s pljuči v tem obdobju nosečnosti zelo vplivajo na razvoj nerojenega otroka, zato smo morali predčasno s carskim rezom poskrbeti za rojstvo," je pojasnil Ivić. Zdravstveno stanje otroka in mame je trenutno stabilno. Mama je sicer še vedno priklopljena na respirator, otrok pa je v inkubatorju.

Umirajo predvsem necepljeni

Na Hrvaškem je proti covid-19 cepljenih več kot 56 odstotkov ljudi, starejših od 18 let. "Včeraj je umrlo 15 ljudi, samo ena oseba je bila cepljena," je danes po seji vlade dejal hrvaški premier Andrej Plenković, ki je vse državljane pozval k cepljenju. "Od tisoč hospitaliziranih ljudi jih 75 odstotkov ni bilo cepljenih, cepiva delujejo," je še dejal Plenković.

Tretjina testov pozitivnih

Hrvaška se zaradi ogromnega porasta novih okužb s koronavirusom (včeraj so potrdili 4.154 novih primerov, pozitiven je bil vsak tretji PCR-test) pripravlja na nove ukrepe, poroča Index.hr. "Rast števila novih primerov je predvsem posledica bolj sproščenega odnosa ljudi do ukrepov za boj proti epidemiji," je dogajanje komentiral hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš. Dejal je tudi, da se zdravstveni sistem počasi spet pripravlja na uporabo zagrebškega stadiona Arena kot začasne bolnišnice. Za zdaj je hrvaška vlada sprejela samo večji nadzor nad lokali, trgovinami in javnimi površinami, vendar bi lahko hitro posegli po strožjih ukrepih, je še dejal Beroš.