Dojenček na respiratorju, proticepilci nad epidemiologe

V Zagrebu je bilo v zadnjih 24 urah pozitivnih 50 odstotkov vseh testov na koronavirus, poroča Index.hr. "Vsak drugi Zagrebčan je bil pozitiven, kar je nov rekord. Največ novih okužb je med ljudmi, ki hodijo v službe. Učenci predstavljajo okoli 20 odstotkov novih okužb," je številke komentirala Sunčanica Sternak Ljubin, direktorica zagrebškega Nastavnega zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar. Zaradi velikega porasta novih primerov okužbe se v Zagrebu pripravljajo na odprtje novih točk za testiranje, spremenili pa bodo tudi sistem za naročanje.

Umirajo predvsem necepljeni

Na Hrvaškem je bilo sicer včeraj pozitivnih 34,93 odstotka vseh testov na koronavirus. Potrdili so 4.571 novih primerov okužbe. Aktivno okuženih je zdaj več kot 20 tisoč ljudi. V bolnišnicah se zdravi 1.207 ljudi, od tega jih respirator potrebuje 153. Včeraj je boj z boleznijo izgubilo 26 ljudi, od tega jih 20 ni bilo cepljenih.

Dojenček na respiratorju, proticepilci pred domovi epidemiologov

V Beogradu je zaradi koronavirusa v bolnišnicah deset otrok, štirje so na respiratorju, poroča B92. Najmlajši je še dojenček, saj je star le šest mesecev. Čeprav je bila predvčerajšnjim (podatki za včeraj še niso na voljo) pozitivna tretjina testov na koronavirus, pa tudi po Beogradu proticepilci izražajo svoje nestrinjanje s cepivi in ukrepi proti epidemiji.

Včeraj zvečer so tako na domu obiskali enega izmed najbolj znanih epidemiologov v državi Predraga Kona. Kot pravi Kon, so proticepilci med drugim vzklikali "Mengele", kar je epidemiologa dodatno prizadelo. "Tega ne bom nikoli pozabil. Primerjali so me z nacističnim zločincem, kar je, ker sem sam Jud, dodatna žalitev," je za RTS dejal Kon. Ker ne gre za osamljen primer, se je oglasil tudi predsednik države Aleksander Vučić in obljubil varovanje vseh zdravnikov, ki so tarča proticepilcev.