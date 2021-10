Groza v Splitu: z grobov krade fotografije mladih mrtvih žensk

Vse več sorodnikov umrlih mladih žensk, ki so pokopane na splitskem pokopališču Lovrinac, poroča o izginotju fotografij mrtvih sorodnic z nagrobnih plošč, poroča Slobodna Dalmacija. "Že več kot leto dni na našem pokopališču izginevajo fotografije. Poskusili smo vse. Poklicali smo policijo, ki ni bila uspešna, našim varnostnikom in zaposlenim pa kljub dodatni pozornosti ni uspelo opaziti nikogar," je dogajanje za Slobodno Dalmacijo opisal direktor pokopališča Petar Rodić.

"To je pošast"

"Vso kariero sem preživel v tej panogi, pa se ne spomnim, da bi kadarkoli doživel ali slišal kaj podobnega. Sploh ne vem, kako bi opisal tistega, ki to počne. To je pošast," je dodal Rodić in opozoril na čustvene bolečine, ki jih doživljajo družine umrlih žensk. "Videti oskrunjen grob osebe, ki ti je tako veliko pomenila in je prehitro umrla, je grozno," je poudaril Rodić.

14 primerov

"Letos so nas opozorili na 14 primerov vandalizma na grobovih na pokopališču Lovrinac," je na vprašanja Slobodne Dalmacije o dogajanju na pokopališču odgovorila policija, ki drugih informacij ni hotela razkriti. Kot poroča splitski dnevnik, je primerov verjetno še več, saj mnogi izginotja fotografij niso prijavili policiji ali upravi pokopališča. Prav tako pričakujejo porast novih primerov okoli 1. novembra, ko bodo grobove sorodnikov obiskale tudi družine, ki to sicer storijo le redko.