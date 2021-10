Hrvaška zlomljena: zaradi koronavirusa umrl basist skupine Vigor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zlomljeni smo in brez besed ... Dragi naš Žare, hvala za vsa ta leta čudovitega prijateljstva. Za vedno boš ostal v naših srcih. Neskončno te bomo pogrešali ... Družini izrekamo iskreno sožalje. Radi te imamo," je med drugim nad fotografijo pokojnega glasbenika zapisal frontman skupine Mario Roth.

Marinović ni bil cepljen

Marinović je trpel zaradi bolezni covid-19 in je bil edini član skupine Vigor, ki ni bil cepljen. Bil je hospitaliziran, njegovo stanje pa se je v nedeljo poslabšalo. Priklopili so ga na respirator, je potrdil sodelavec za stike z javnostjo in član skupine Vedran Strukar.

Koncerti, ki so jih napovedali za naslednji konec tedna, bodo prestavljeni. Glasbeniki se bodo od kolega poslovili v petek ob 15. uri na pokopališču v Ladimirevcih.

Skupina Vigor je imela to poletje več kot 40 nastopov in spada med najdejavnejše glasbene izvajalce.