Slavni glasbenik je vse slabšega zdravja: Komaj še držim bobnarski palici

Phil Collins je razkril, da mu zdravstveno stanje ne dopušča več igranja bobnov, njegovega prvega in glavnega inštrumenta.

Sedemdesetletni angleški glasbenik Phil Collins je skupaj s preostalima članoma znova združil legendarno skupino Genesis, da bi skupaj nastopili na še eni, menda zadnji koncertni turneji.

A ta bo precej drugačna, saj je Collinsovo zdravje vse slabše. Ima sladkorno bolezen, zaradi operacij na hrbtenici v letih 2009 in 2015 pa ima prizadete živce.

Collins na koncertih že nekaj časa nastopa le sede. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

"Sem nekoliko fizično oviran, kar je zelo neprijetno, saj bi rad znova igral," je dejal v intervjuju za BBC in pojasnil, da zaradi zdravstvenih težav ne more več igrati bobnov – glasbila, s katerim je zaslovel in ki ga je začel igrati pri le petih letih starosti.

"Komaj še držim bobnarski palici," je izjavil in povedal, da bo na turneji, na katero se odpravlja s Tonyjem Banksom in Mikeom Rutherfordom, preostalima članoma skupine Genesis, za bobne sedel njegov sin Nic.

V skupini Genesis je bil najprej bobnar (na fotografiji leta 2004), po odhodu Petra Gabriela pa je postal glavni pevec. V 80. letih se je odpravil na samostojno glasbeno pot. Foto: Reuters

Dodal je še, da bo to po vsej verjetnosti njihova poslovilna turneja. "Vsi smo moški v letih in mislim, da bomo nato zaključili s tem," je dejal, "nisem prepričan, da si še želim koncertirati."

