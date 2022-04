Zapustila slavnega glasbenika in se poročila z žigolom

Legendarni glasbenik Phil Collins in njegova tretja žena Orianne Cevey sta v zadnjih letih poskrbela za eno bizarnejših ločitvenih zgodb. Pravzaprav sta se ločila dvakrat, prvič leta 2008 po devetih letih zakona, Collins ji je takrat izplačal 25 milijonov funtov, s čimer je bila to takrat najdražja britanska zvezdniška ločitev.

Collinsa izgnala iz njegove vile

Potem sta se nekaj let oba videvala z drugimi ljudmi, leta 2016 pa se pobotala in spet zaživela skupaj ter s svojima sinovoma. Leta 2020 pa se je spet zapletlo - Orianne se je namreč na skrivaj poročila z drugim moškim in z njim živela v Collinsovem domu v Miamiju, do katerega glasbenik ni mogel več dostopati. Čez nekaj mesecev mu je vendarle uspelo, da je nekdanjo ženo in njenega novega moža izselil, vilo pa je nato prodal.

Medtem pa se burno ljubezensko življenje Orianne Cevey nadaljuje. Zdaj se od svojega najnovejšega moža že ločuje, ločitveni dokumenti pa po poročanju tabloida Daily Mail razkrivajo bizarne podrobnosti njunega zakona.

Žigolo iz spletnega oglasnika

32-letni Thomas Bates, s katerim se je 48-letna Orianne poročila, ko je bila uradno še s Collinsom, naj bi bil žigolo, našla naj bi ga v spletnem oglasniku za "najem" moških za druženje. Ni jasno, ali oziroma koliko mu je plačala, ga je pa nedvomno nagovorila, naj se priseli k njej v miamijsko vilo, ki je bila v lasti Collinsa. Takrat naj bi mu tudi obljubila, da bo dobil polovico zneska, ki ga bo odnesla ob prodaji te vile, še navaja Daily Mail.

Orianne Cevey aprila lani z možem Thomasom Batesom, zaradi katerega je zapustila Collinsa. Foto: Profimedia

Grozila, da mu bo odrezala penis

A ljubezenska idila ni trajala dolgo, kmalu sta se začela prepirati, po navedbah iz ločitvenih dokumentov naj bi Orianne Cevey svojega mladega moža večkrat fizično napadla. Enkrat naj bi mu celo grozila, da mu bo odrezala genitalije, Bates pa je hišno pomočnico prosil, naj mu pomaga pobegniti iz hiše, v Daily Mailu povzemajo navedbe iz ločitvenih dokumentov.

Orianne Cevey sicer še vedno bije tudi ločitveno sodno bitko z zdaj 71-letnim Collinsom, od njega namreč po ločitvi zahteva polovico premoženja.

