Legendarni glasbenik zapleten v bizarno ljubezensko dramo

Slavni glasbenik Phil Collins v zadnjih tednih (spet) doživlja pravo ljubezensko dramo. Svojo nekdanjo ženo Orianne Cevey poskuša izseliti iz svoje vile v Miamiju, potem ko se je znova poročila – z drugim moškim. Čeprav ni več s Collinsom, se Orianne ne želi izseliti, zato bo glasbenik to skušal doseči po sodni poti. Ona pa mu medtem grozi, da bo v tem primeru javnosti razkrila pikantne podrobnosti, ki bi škodovale njegovemu ugledu, poročajo ameriški tabloidi.

Poroka, ločitev, ponovna združitev, potem pa ...

Phil Collins in Orianne Cevey leta 2005, preden sta se prvič razšla. Foto: Getty Images A vrnimo se na začetek njune zveze. Orianne Cevey je Collinsova tretja žena, poročila sta se leta 1999 in imela dva sinova, leta 2008 pa sta se ločila. Collins ji je takrat izplačal 25 milijonov funtov, s čimer je bila to najdražja britanska zvezdniška ločitev.

Orianne se je s sinovoma preselila v Miami, glasbenik pa je ostal v Švici, kjer sta živela pred ločitvijo. Več let je bil v zvezi z ameriško TV-voditeljico Dano Tyler, v tem času se je tudi Orianne znova poročila in nato ločila, leta 2016 pa se je Collins preselil v Miami, se pobotal z nekdanjo ženo in spet zaživel z njo in njunima sinovoma.

Vse je kazalo na srečen konec zapletene zgodbe, nato pa se je pred dvema mesecema spet vse zrušilo. Orianne je odpotovala v Las Vegas, doma je dejala, da gre na službeno pot, v igralniški meki pa se je na skrivaj poročila z drugim moškim.

Zdaj je Collinsu prekipelo, a nekdanje žene nikakor ne more spraviti iz svojega doma v Miamiju, po pisanju ameriškega spletnega tabloida TMZ je celo zamenjala gesla varnostnih alarmov v hiši. Zgodba se bo nadaljevala na sodišču.

