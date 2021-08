Za posledicami covid-19 umrl glasbenik, ki je zavračal cepljenje

V petek je v bolnišnici za posledicami bolezni covid-19 umrl Marcus Birks, angleški raper in nekdanji udeleženec resničnostnih šovov.

40-letnika so v bolnišnico sprejeli v začetku avgusta, potem ko se je njegovo zdravstveno stanje po okužbi s koronavirusom poslabšalo. Takrat je za BBC povedal, da se vse do okužbe ni želel cepiti in da v virus pravzaprav ni verjel, nato pa ga je bolezen povsem "šokirala", ker je do takrat le redko zbolel.

"Najstrašnejši občutek na svetu"

"Dokler ne zboliš, si prepričan, da ti ne bo nič, in se pustiš prepričati nasprotnikom cepljenja," je takrat dejal za BBC, "ko pa čutiš, da ne moreš več dihati, je to najstrašnejši občutek na svetu." Takrat je še poudaril, da se bo, ko se mu zdravstveno stanje izboljša, zagotovo cepil. A tega ni dočakal, zaradi zapletov ob bolezni je v petek umrl, je na družbenih omrežjih sporočila njegova žena Lis, noseča z njunim prvim otrokom.

"Obljubila sem mu, da bom najinemu fantku vsak dan povedala, da ga ima rad, da je nekaj posebnega in da bi bil najboljši očka, kar si ga lahko zaželi," je zapisala na Instagramu, "moje srce je strto, ne vem, kako naj se spopadam s to bolečino. V tolažbo mi je le to, da v meni še naprej raste del njega."

