Podatki, ki jih morajo prebrati vsi nasprotniki cepljenja

Med 117 hospitaliziranimi osebami zaradi koronavirusa je danes 107 necepljenih in deset takih, ki so bili cepljeni. Med 22 osebami, ki jih zdravijo v enotah intenzivne terapije, pa je 20 necepljenih in dva cepljena. Najmlajši bolnik, ki leži na covidnem oddelku, je star 23 let, v intenzivni enoti je najmlajši bolnik z boleznijo covid-19 star 39 let.

"Prihodnji ponedeljek se začenja samotestiranje dijakov in učencev, trenutno pa je določeno, da se testiranje izvaja enkrat tedensko in bo brezplačno," je na današnji vladni novinarski konferenci o aktualnih razmerah glede bolezni covid-19 dejal državni sekretar z ministrstva za zdravje Robert Cugelj.

Samotestiranje bodo izvajali učenci 7., 8. in 9. razreda, dijaki srednjih šol, ki se redno izobražujejo, otroci ter mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci od tretje do šeste stopnje posebnega programa.

"Samotestiranje se bo izvajalo na domu oziroma na lokaciji, kjer dijak živi, na primer v dijaškem domu,'' je povedal Robert Cugelj.

S ponedeljkom brezplačni testi na voljo v lekarnah

Od prihodnjega ponedeljka, 30. avgusta, bodo v lekarnah na voljo brezplačni testi za samotestiranje učencev in dijakov. Do testov so upravičeni učenci 7., 8. in 9. razredov ter dijaki, prevzeli pa jih bodo lahko sami oz. njihovi starši ali skrbniki, in sicer s kartico zdravstvenega zavarovanja, so sporočili iz Lekarniške zbornice Slovenije.

Vsakemu pet testov mesečno

Za mesec september bodo lahko teste prevzeli že v ponedeljek in torek oziroma prve dni septembra, torej pred oziroma ob začetku novega šolskega leta, ki se začne v sredo, 1. septembra. Vsak upravičenec prejme pet testov na mesec. Tudi v naslednjih mesecih se predvideva preskrba s testi za samotestiranje na enak način, torej s prevzemom pet testov na mesec v lekarni.

''Lekarne ves čas epidemije covid-19 in tudi zdaj opravljamo svoje poslanstvo kontinuirano, smo dostopni pacientom in skrbimo za kakovostno ter varno oskrbo bolnikov z zdravili in drugimi izdelki za podporo ter ohranjanje zdravja. Tudi pri preskrbi s testi za samotestiranje smo se aktivno vključili v prizadevanja za varen vstop v šolo,'' je poudarila predsednica Lekarniške zbornice Slovenije Darja Potočnik Benčič.

"Spoštovani dijaki in učenci, iskreno vas prosim, da k samotestiranju pristopite odgovorno. Zdravje je na prvem mestu in varno šolsko okolje lahko zagotavljamo z doslednim samotestiranjem,'' je mlade še pozval državni sekretar z ministrstva za zdravje Robert Cugelj.

Stanje v državi se slabša

V četrtek so v Sloveniji ob 2.953 PCR-testih potrdili 542 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 18,3 odstotka in je za odstotek višji kot dan pred tem, ko je znašal 17,3 odstotka.

Zraslo je tudi število hospitaliziranih in oseb, ki jih zdravijo v oddelkih za intenzivno nego. "Razmere v bolnišnicah se še naprej poslabšujejo," je uvodoma povedala vladna govorka Maja Bratuša. V bolnišnicah je trenutno 117 ljudi, 20 v enotah intenzivne terapije, po vladnih podatkih je v intenzivnih enotah 22 oseb.

V bolnišnicah se danes skupaj zdravi 117 #COVID19 pacientov, od tega 22 na oddelkih intenzivne terapije. pic.twitter.com/eNYGXslKZu — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 27, 2021

Med hospitaliziranimi je po podatkih vlade med 117 osebami v bolnišnici deset takih, ki so bili cepljeni, in 107 necepljenih. Med 22 osebami, ki jih zdravijo v enotah intenzivne terapije, sta dva cepljena bolnika in 20 necepljenih. Najmlajši bolnik, ki leži na covidnem oddelku, je star 23 let, v intenzivni enoti je najmlajši bolnik z boleznijo covid-19 star 39 let.

Po 14-dnevni pojavnosti na 100 tisoč prebivalcev je Slovenija v rdeči fazi epidemije.