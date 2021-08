Poklukar o razglasitvi epidemije: Uporabiti moramo zdravo kmečno pamet

Za nami je leto in pol izkušenj z novim koronavirusom in zdaj že vemo, kako ukrepati in uporabiti zdravo kmečko pamet, zato ne potrebujemo razglašanja epidemije. Zadošča spoštovanje najširšega družbenega dogovora, da pomagamo drug drugemu, je ob današnjem obisku Celja in Šmarja pri Jelšah dejal zdravstveni minister Janez Poklukar.