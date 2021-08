Poleg treh enot pod okriljem ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra, bolnike s covid-19 ta hip zdravijo še v bolnišnici Golnik in Splošni bolnišnici Celje. "S tem smo nekoliko zmanjšali pritisk na osrednjo bolnišnico v državi," je dejala infektologinja Tatjana Lejko Zupanc z infekcijske klinike.

Covidni bolniki v Ljubljani so ta hip nameščeni v eni hali diagnostično-terapevtskega servisa nad Urgenco, v intenzivni enoti infekcijske klinike in še na enem oddelku omenjene klinike.

Že načrtujejo več postelj za intenzivne bolnike

A že prihodnji teden načrtujejo dodatno širitev kapacitet. "V diagnostično-terapevtskem servisu s polintenzivnimi posteljami, povečanjem tudi intenzivnih postelj, verjetno bomo potrebovali še nekaj dodatnih kapacitet za bolnike, ki intenzivne terapije ne potrebujejo," je dodala.

Povprečna starost bolnika s covid-19 na Infekcijski kliniki je okoli 64 let, je še pojasnila Lejko Zupančeva. V intenzivni enoti zdravijo starejše, na oddelkih ležijo mlajši bolniki. "Imamo pa tudi posamezne bolnike, ki so mlajši od 50 let in nekaj malega iz domov za starejše," je še opozorila. Zelo starih, je poudarila, v zadnjem mesecu ni bilo veliko, kar je po njenem tudi odraz dobre precepljenosti med to populacijo.

Cepljenih v bolnišnici malo, gre za že tako bolne osebe

Polno cepljenih oseb je bilo v bolnišnici zelo malo, točne številke Lejko Zupančeva ni navedla. Je pa povedala, da so imeli vsi ti bolniki oslabljen imunski sistem, praviloma gre za bolnike na kemoterapiji in bolnike na bioloških zdravilih.

Delta različica kriva za slabši sluh

Občutka, da bi bil potek bolezni covid-19 zaradi delta različice drugačen, za zdaj Lejko Zupančeva nima. Je pa povedala, da imajo mnogi bolniki po preboleli bolezni okvarjen sluh bolj kot pri ostalih različicah koronavirusa. "Tako tožijo bolniki, pravijo, da slabše slišijo," je še dejala.

Nekaj je na kliniki tudi povratnikov, bolnikov po prebolelem covid-19, ki prihajajo na kontrolne preglede, zelo veliko pa je takih, ki so preboleli lažjo obliko bolezni, a imajo hude posledice. "Najpogosteje navajajo hudo svinčeno utrujenost," je dodala Lejko Zupančeva. Foto: Matej Povše

Vrh okužb v začetku oktobra

"Izkoristila bi priložnost in ljudi prosila, naj ne pozabijo na ukrepe, ki smo se jih držali vse te mesece. Govorimo o maskah, o razdalji, o higieni rok, prezračevanju, ki bo zdaj jeseni aktualno, in pa seveda o cepljenju," je še pozvala Lejko Zupančeva in poudarila pomen cepljenja, ki nas lahko zaščiti še pravočasno.

Cepivo po njenem prepreči, da bi bolnik pristal v bolnišnici, zbolel za težjim potekom bolezni in potreboval intenzivno nego.

"Ali pa, bog ne daj, umrl," je opozorila in poudarila, da nas vrhunec, glede na napovedi, čaka že v začetku oktobra.