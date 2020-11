Zdravnik David Zupančič z Infekcijske klinike v Ljubljani uvodoma pojasni, da je prejel več pozivov znancev in prijateljev, da se strokovno osebje, ki dela s koronavirusnimi bolniki, premalo odziva na pisanje laičnih komentatorjev na družbenih omrežij, ki zanikajo dejstva o razsežnosti epidemije. A mladi zdravnik priznava, da zaradi izčrpanosti po napornih delovnikih tega preprosto ne zmorejo več. Zatrjuje, da se zdravstveno osebje bori za vsako novo posteljo in za vsakega bolnika.

"Trenutno se svet slovenskih infektologov vrti zgolj okrog bolnikov z boleznijo covid-19. Dežuramo dva- do trikrat tedensko, za konec tedna, ponoči. Obremenitve so izjemne, delamo s hudo bolnimi ljudmi, dnevno se borimo za njihova življenja. Zase lahko iskreno povem, da po naporni službi nimam energije prebirati komentarjev na spletu. To sploh niso iskrene prošnje za strokovno mnenje, temveč gre večinoma za komentarje v smislu bolnišnice so prazne, virus ne obstaja ... Ne, vem od kod izvirajo te informacije," je zgrožen infektolog.

Zupančič domneva, da ti komentarji najverjetneje izvirajo iz stisk ljudi v tem izrednem času. Še vedno je prepričan, da nihče ni načrtno zloben. A ob tem opozarja, da se moramo vsi zavedati, da smo za izrečene besede odgovorni. Te bodo morda na nekoga vplivale in bo na račun tega tudi zbolel.

Poudarja, da ne gre zgolj za odgovornost tistih, ki izrekajo in posredujejo sporne nasvete, temveč smo odgovorni vsi. "Vsak se lahko odloči, kje bo iskal informacije, komu bo zaupal, koga bo upošteval, kdo je vir informacij, kakšno izobrazbo ima, kakšni so njegovi motivi ... Zato moramo paziti vsak zase, da smo na tekočem z verodostojnimi informacijami in da ne verjamemo vsemu in vsakomur," še opozarja Zupančič.

Celoten videoposnetek si lahko ogledate spodaj: