Izpoved slovenskega bolnika s koronavirusom: Meglica v pljučih, ki noče stran

"Lažje sprejemljiva je maska za enkratno uporabo kot tista, ki ti jo v bolnišnici namestijo za dotok kisika. Naredimo to zase in za svoje najbližje," k upoštevanju preventivnih ukrepov poziva 51-letnik, ki se je po okužbi z novim koronavirusom znašel na infekcijski kliniki.

Univerzitetni klinični center Ljubljana je na družbenem omrežju Facebook delil zapis svojega 51-letnega bolnika, ki se je okužil z novim koronavirusom in pristal v bolnišnici. Sogovornik, ki je želel ostati anonimen, je bil pred tem zdrav, imel je le nekoliko povišan krvni tlak.

Okužil se je v službi

Predvideva, da se je okužil na delovnem mestu. "Sodelavec je bil na krstu, kjer naj bi bil nekdo okužen. On je šel po tem, ko je za to izvedel, v samoizolacijo, ko se je vrnil v službo in je v dveh dneh zbolel, pa se je naš vodja odločil in nas vse poslal na testiranje. Opravili smo ga sedem dni po zadnjem tveganem stiku," pojasnjuje sogovornik.

Isti dan, ko je izvedel za pozitiven test, so se zvečer pojavili vročina, vse pogostejši kašelj, glavobol ... Poskušal se je pozdraviti doma na ustaljene načine, z lekadolom in podobnim. V družini so takoj ločili prostore, spalnice, k sreči se nihče ni nalezel. Še danes, dva tedna po pozitivnem testu, pa je zaprt v izolaciji.

"Vsak kašelj mi je pobral več kisika, kot mi ga je uspelo vdihniti"

Enainpetdesetletnik pravi, da je v bolnišnico prišel šesti dan po začetku simptomov: "Zmanjkovalo mi je sape, v pljučih sem čutil nekakšen balon, meglico, ki kar noče stran. Vsak kašelj mi je pobral več kisika, kot mi ga je uspelo vdihniti, na neki točki se mi je zvrtelo, sklepam, da zaradi pomanjkanja kisika. Ker ne moreš spati in se je to dogajalo vse noči, sem se zjutraj odločil, da ne morem več, in klical dežurnega zdravnika."

V bolnišnici sem nato prejemal kisik, sredstva proti kašlju, bistveno pa je bilo zdravilo remdesivir, ki se je pri meni zelo dobro izkazalo in v štirih dneh se je položaj drastično izboljšal. Prej nisem mogel spati drugače kot na hrbtu, saj sem težko dihal in sem imel hude bolečine. Z zdravilom pa je postajalo lažje, dodajali so mi tudi prehranske dodatke za energijo," pojasnjuje.

A na oddelku niso imeli vsi te sreče, njegov "sosed" je v tem obdobju izvedel, da je pozitivna še njegova žena, tudi njo so priklopili na kisik. Pravi, da je strah za svojce in družino enako boleč kot bolezen sama.

Kaj sporoča tistim, ki dvomijo o resnosti razmer?

Po prihodu iz bolnišnice domov se je poskušal kar najbolj izolirati, brez zaščite nihče ne pride niti do vrat njegove sobe. Vse, kar uporabi in da potem pred vrata, prebriše s krpo in uporabi razkužilo. Nato vse še enkrat prebrišejo in razkužijo. Uredili so tudi svojevrstno sobo za izolacijo.

Sogovornik priznava, da še vedno nima prave energije. Hitro se zadiha, sicer pa je počutje boljše.

Tistim, ki ne verjamejo v moč virusa ali dvomijo o resnosti razmer, sporoča, da je lažje sprejemljiva maska za enkratno uporabo kot tista, ki ti jo v bolnišnici namestijo za dotok kisika. "Naredimo to zase in za svoje najbližje," poziva Slovence.

Opozarja še, da sta "bistveni človekovi pravici tisti do življenja in zdravja, šele nato lahko govorimo o drugih. Če razumemo bolezen, se da veliko narediti, tudi sami lahko poskrbimo za to, da zamejimo širjenje okužbe, že znotraj družine. Bojim pa se, da bomo kmalu prišli do položaja, ko bodo ljudje verjeli zaradi osebnih izkušenj in to spoznanje plačali z visoko ceno", zaskrbljeno ugotavlja 51-letnik.