Okužen župnik, ki je konec tedna krstil tri otroke

S koronavirusom je okužen tudi eden od župnikov v Laškem. O pozitivnem izidu je bil obveščen včeraj in je o tem tudi takoj obvestil starše treh otrok, ki jih je krstil konec tedna, je za Večer potrdil upravitelj celjske škofije in laški dekan Rok Metličar.

"Po dolgem pogovoru z NIJZ-jem so slednji odločili, da tistim, ki so bili pri maši, ni potrebno iti v karanteno," je še pojasnil Metličar in dodal, da bodo vsi duhovniki, ki v Laškem stanujejo na istem naslovu kot okuženi župnik, v karanteni do 21. oktobra.

Prek Facebooka so o karanteni župnika v teh dneh sporočali tudi v Šentjerneju in Šmihelu. Oba se glede na objave počutita dobro, pri vodenju maš in drugih opravil pa jim med karantenami pomagajo župniki drugih župnij, poroča STA.

Na mizi tudi možnost prepovedi obiskov verskih obredov

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je danes na novinarski konferenci dejal, da vsaj v regijah z zelo slabo epidemiološko sliko sledi zaostritev režima pri izvajanju verskih obredov. Obstaja zelo resna možnost, da bi bili obiski obredov prepovedani, je dejal.

Slovenska škofovska konferenca je po zadnji zaostritvi omejitve druženj na Nacionalni inštitut za javno zdravje podala vlogo za izdajo mnenja o izvajanju verskih obredov. Do torka so ti sicer potekali še v skladu s starimi pravili in dovoljenji. Kako bo v bodoče, pa za zdaj še ni jasno. Danes popoldne bo na Brdu pri Kranju namreč vlada sprejela nove omejevalne ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. Glede na visoke številke na novo okuženih, ki so danes presegle številko 700, je pričakovati več splošnih omejitev.