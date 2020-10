Prve fotografije okuženega Ronalda, šokirani boste #foto

Ronaldo je eden tistih, ki niti ne ve, da ima v sebi covid-19. Počuti se odlično:

Cristiano Ronaldo gives thumbs-up from hotel self-isolation after catching coronavirus as Portugal star gets fourth test https://t.co/aY9yJfZpsP — todayheadline (@TodayHeadline42) October 14, 2020

Portugalci so že v včerajšnjem sporočilu za javnost dejali, da Ronaldo ne kaže nikakršnih simptomov in da se dobro počuti, o tem pa so se želeli na lastne oči prepričati tudi lokalni paparaci, ki so obkolili hotel. Zvezdnik Juventusa je radovedneže pozdravil z nasmehom na obrazu in dal vedeti, da niti ne ve, da je zbolel. Medtem ko so njegovi soigralci, ki so bili na testu negativni, opravili še zadnji trening pred obračunom lige narodov proti Švedski, se je Ronaldo, kot da ni nič, sončil na balkončku in si krajšal čas v obvezni samoizolaciji.

Ob Leu Messiju prvo ime svetovnega nogometa bo, kot že rečeno, izpustil tekmo s Švedsko, manjkal pa bo tudi na naslednjih treh tekmah Juventusa. Ronaldo bo tako, če ne bo zapletov, 28. oktobra nared za obračun lige prvakov z Messijevo Barcelono.

