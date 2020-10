Napovedal je, da ne bo nikoli umil Ronaldovega dresa, a ...

Ko sta se Francija in Portugalska v nedeljski poslastici lige narodov razšli brez zadetkov (0:0), so bile številne oči uprte v kapetana in najboljšega strelca portugalske reprezentance Cristiana Ronalda. Zvezdnik Juventusa se je odločil, da bo po srečanju v Parizu podaril dres francoskemu rezervistu Eduardu Camavingi.

Tako se je Eduardo Camavinga pohvalil, da ne bo opral dres Cristiana Ronalda. Foto: Snapchat 17-letni up Rennesa, ki spada med najbolj obetavne mlade nogometaše na svetu, je bil navdušen nad njegovo potezo. Ronalda doživlja kot vzornika, v nadaljevanju kariere pa želi iti po njegovih stopinjah in obleči dres madridskega Reala.

Beli baletniki tudi ne skrivajo želje, da bi v Španijo pripeljali vročega najstnika, ki je prejšnji teden navdušil s strelskim prvencem v dresu galskih petelinov (zmaga 7:1 proti Ukrajini, Camavinga pa je zatresel mrežo z atraktivnimi škarjicami). Francoski najstnik je del načrta Reala, kako v svoje vrste pripeljati tri mlade ase, ki bi lahko španskemu velikanu omogočili svetlo prihodnost. Poleg Camavinge sta na seznamu želja kraljevega kluba še Francoz Kylian Mbappe in Norvežan Erling Braut Haaland.

Ko je Camavinga prejel dres velikega vzornika, ni skrival sreče. Pred socialnih omrežij je napovedal, da ga sploh ne bo opral. Dva dni pozneje je izvedel, da je Ronaldo okužen z novim koronavirusom.

Portugalec je odšel v samoizolacijo in ne kaže simptomov bolezni, na fotografijah iz reprezentančnega kampa, na katerih je iz balkona spremljal priprave soigralcev v Oeirasu, pa izžareva "dobro voljo". Ko je Camavinga izvedel za okužbo Ronalda, je zagotovo dvakrat premislil o tem, ali bi še vztrajal pri svoji napovedi ali vendarle opral dres slovitega vzornika.

#CristianoRonaldo gave the thumb-up as he watched his teammates training from the balcony at Portugal´s training camp in Oeiras, #Portugal on October 13.



The forward tested positive for #COVID19 earlier in the week, the Portuguese football federation announced. pic.twitter.com/jJZqRS45Lh