Ušel mu ni niti Ronaldo: portugalski zvezdnik pozitiven

Ronaldo je že v samoizolaciji in ne kaže simptomov, ostali člani portugalske izbrane vrste pa so bili negativni. Portugalska se je pred dnevi merila s Francijo. Tekma se je končala z 0:0. Po tekmi so po spletu zaokrožile fotografije, na kateri se zvezdnik Juventusa in čudežni deček francoskega nogometa Kyliana Mbappe objemata in šalita, a Francoz je v preteklosti že prebolel covid-19.

"Reprezentant je v redu, ne kaže simptomov bolezni in je v samoosamitvi. Po njegovem testu so vsi drugi igralci prestali nova testiranja in so negativni," so pri portugalski zvezi zapisali v sporočilu za javnost.

Ronaldo bo moral vsaj deset dni ostati v izolaciji, potem pa se bo ponovno testiral. Če bo Portugalec naletel na težave, kot je denimo pred dnevi Zlatan Ibrahimović, ki je bil pozitiven dlje, kot je sam pričakoval, je možno, da bodo ljubitelji nogometa ostali brez dvoboja med Ronaldom in Messijem. Obračun v Torinu med Juventusom in Barcelono bo na sporedu 28. oktobra.



Preberite še: