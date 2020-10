Slovenci zablesteli v Moldaviji, kjer je padel nov rekord

Slovenska nogometna reprezentanca je v 4. krogu tretje skupine lige C lige narodov na gostovanju v Kišinjevu s 4:0 odpravila Moldavijo. Slovenci, ki so po remiju Kosova in Grčije (0:0) zasedli vrh lestvice C, so dosegli tudi nov rekord, kar se tiče niza brez prejetih zadetkov. Zanimivo je bilo tudi na drugih igriščih širom Evrope, svetovni prvaki Francozi so v ponovitvi finala SP 2018 z 2:1 odpravili Hrvaško v Zagrebu, evropski prvaki Portugalci pa se brez okuženega Cristiana Ronalda s 3:0 ugnali Švedsko.

Liga narodov, 4. krog: Sreda, 14. oktober:

Liga C, skupina 3:

Moldavija : Slovenija 0:4 (0:3)

Lovrić 8., Vučkić 37./11m, 42., 55./11m.



Začetna postava Slovenije: Oblak, Balkovec, Mevlja, Blažič, Skubic, Verbič, Kurtić, Bijol, Bohar, Vučkić, Lovrić.

Izbranci Matjaža Keka so v Kišinjevu gostovali pri Moldaviji, ki so jo prejšnji mesec v praznih Stožicah premagali z 1:0, tokrat pa so bili še bolj suvereni (0:4). Zaradi kazni rumenih kartonov soigralcem ni mogel pomagati desni bočni branilec zagrebškega Dinama Petar Stojanović, ki ga je v začetni enajsterici uspešno zamenjal Nejc Skubic.

Slovenci so tekmo odprli sijajno. že v četrti minuti je bil sicer na veliki preizkušnji Jan Oblak, po kotu je v bližini gola poskusil Ion Nicolaescu, prvi slovenski vratar pa je dobro posredoval in preprečil vodstvo domačih. Le štiri minute kasneje je slovensko izbrano vrsto v vodstvo po podaji Damjana Boharja s prvencem v dresu s slovenskim grbom popeljal Sandi Lovrić. Ker je Oblak danes ostal nepremagan uvodnih 36 minut, je Slovenija dosegla nov rekord, kar se tiče niza brez prejetih zadetkov.

Le minuto po novem rekordnem dosežku pa je na 2:0 z bele točke povišal Haris Vučkić, potem ko je Igor Armas s spotikanjem Benjamina Verbiča v kazenskem prostoru zakrivil strel z enajstih metrov. Vučkić je le pet minut kasneje zadel še enkrat, tudi tokrat pa je asistenco vknjižil Bohar. V 55. minuti je imela Slovenija na voljo še drugo enajstmetrovko, prekršek nad Juretom Balkovcem je v kazenskem prostoru zakrivil Sergiu Platica, tudi tokrat pa je bil zanesljiv Vučkić, ki je tako dosegel hat-trick in postavil končni izid tekme.

Vratar Oblak je sicer v letošnjem tekmovanju še nepremagan, hkrati pa je bila to za Slovence že peta zaporedna tekma brez prejetega gola. Slovenija je od mogočih dvanajstih osvojila deset točk in je na vrhu tretje skupine lige C, dve točki pred drugo Grčijo.

Moldavija : Slovenija, foto: Reuters:

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Slovenija se je do zdaj za točke z Moldavijo pomerila štirikrat in vselej uresničila cilj. V kvalifikacijah za SP 2006 je v Kišinjevu gostovala pred 15 leti ter po zaslugi zadetkov Klemna Lavriča in Mateja Mavriča Rožiča zmagala z 2:1.

V drugi tekmi "slovenske" skupine sta se v Atenah Grčija in Kosovo razšla brez zadetkov.

V Zagrebu zmaga Francozov

Francozi so ugnali Hrvate. Foto: Reuters V sredo je bilo na evropskih zelenicah zelo pestro, saj ni bila na delu le Slovenija, ampak kar še 39 drugih reprezentanc. V derbiju večera je Francija v Zagrebu z 2:1 ugnala Hrvaško (za dvoboj so prodali vseh sedem tisoč vstopnic). Odločilni zadetek je v 79. minuti dosegel Kylian Mbappe. Francozi so tako slavili tudi na ponovitvi zadnjega finala svetovnega prvenstva iz leta 2018. Galski petelini so bili takrat boljši s 4:2, z enakim rezultatom pa so prejšnji mesec dobili tudi obračun lige narodov.

Švedi so visoko izgubili na gostovanju pri evropskih prvakih Portugalcih (3:0), ki tudi branijo naslov v ligi narodov. Dvoboj bi moral zaznamovati obračun klubskih soigralcev pri Juventusu, Cristiana Ronalda in mladega švedskega asa makedonskih korenin Dejana Kuleševskega, a je 35-letni Portugalec zaradi okužbe s Covid-19 preskočil dvoboj. Kljub temu so Portugalci gladko slavili.

V derbiju prve skupine lige A je Italija v "Iličićevem" Bergamu remizirala z Nizozemsko (1:1), Slovaška pa je v ligi B gostila Izrael brez selektorja Pavla Hapala, ki je okužen s Covid-19. Izraelci so zmagali s 3:2.

Kroos stotič za Nemčijo, šok za Španijo

Toni Kroos se je vpisal v klub 100. Foto: Reuters Torkov spored je prinesel najzanimivejši tekmi v četrti skupini lige A. Nemčija, ki je prvo zmago v ligi narodov dočakala šele v sedmem poskusu, je v Kölnu remiziral s Švico, ki je vodila že z 2:0 in tudi 3:2, na koncu pa se je morala zadovoljiti le s točko. Dvoboj je zaznamoval jubilej zvezdnika madridskega Reala Tonija Kroosa, ki je še stotič zaigral v državnem dresu.

Elf je klub remiju zadržal stik s Španijo, ki je na gostovanju na Olimpijskem stadionu v Kijevu, izgubila z 0:1. Srečanje je v 76. minuti odločil Viktor Cigankov, ki je izkoristil veliko napako španskega vratarja Davida de Gee.

Španci so s sedmimi točkami še vedno vodilna ekipa skupina 4, a Nemci in Ukrajinci imajo le še točko manj (6).

Le kaj je mislil de Gea? Vsak ne more biti Neuer:

Ukraine ⚽️! De Gea in the mud 😂😂😂😂 pic.twitter.com/dFjxvNyy47 — Eric Njiru (@EricNjiiru) October 13, 2020