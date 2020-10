Keka zmotila le prva minuta, sanje Slovenije o SP 2022 vedno lepše

''Zadovoljen sem. Čestitke fantom, v oktobrskem terminu smo naredili tisto, kar je bil naš cilj,'' je po visoki zmagi Slovenije v Moldaviji (4:0), najvišji v ligi narodov, umirjeno sporoča selektor Matjaž Kek. Brez kančka evforije dodaja, kako so njegovi varovanci postavili temelj in nič drugega. Slovenija se je po rekordnih mejnikih Jana Oblaka in Harisa Vučkića povzpela na vrh tretje skupine lige C, ki ji v primeru sanjskega scenarija prinaša tudi udeležbo v play-offu kvalifikacij za SP 2022!

Oktobrska reprezentančna akcija, ki se je začela prejšnjo sredo s ''treningom'' proti San Marinu (4:0), je prinesla tri slovenske zmage brez prejetega zadetka! V ligi narodov sta v gosteh padla Kosovo (1:0) in Moldavija (4:0), Slovenija se je v svoji skupini povzpela na prvo mesto. ''To je bila čista, zaslužena zmaga. Potrebovali smo minuto, dve in zopet Jana Oblaka, da smo prišli v ritem,'' je selektor Matjaž Kek po prepričljivi zmagi v Moldaviji spomnil na izjemno posredovanje kapetana Jana Oblaka iz uvodnega dela srečanja.

Način, vreden zaupanja in energije za naprej

Prvič se je med strelce v slovenskem dresu vpisal Sandi Lovrić. Foto: Reuters Takrat se je Moldaviji po veliki nezbranosti slovenske obrambe nenadejano ponudila velika priložnost za zadetek. Škofjeločan se je izkazal, mojstrsko pokvaril načrte gostiteljem, s tem pa tudi poskrbel, da je pozneje padel slovenski rekord, saj je mreža nedotaknjena že pet tekem zapored, že kar 459 minut!

''Prva minuta se nam ne sme zgoditi, ker smo ravno na to opozarjali,'' je po dvoboju izpostavil Mariborčan in se nato posvetil lepših stvarem, štirim slovenskim zadetkom in mnoštvu nevarnih akcij, s katerimi so sejali paniko v kazenskem prostoru gostiteljev.

Fotogalerija s tekme v Kišinjevu / Reuters:

''Kar se tiče igre, smo po tisti minuti izgledali bolje. Zadetki so bili dobro izigrani. Domačini so bili pred tekmo kar ambiciozni, a smo jih umirili na lep način umirili. Jasno je, da je naš ritem po menjavah v drugem delu nekoliko padel, a sem zadovoljen. Čestitam fantom. V oktobrskem terminu smo naredili tisto, kar je bil naš cilj. To smo naredili na način, ki je vreden nekega zaupanja in neke energije za naprej,'' slovenski selektor ni skrival zadovoljstva.

Vučkića zdaj čaka pravo dokazovanje

Haris Vučkić je dosegel tri zadetke. Dvakrat je bil uspešen z bele točke. Foto: Reuters V mestu, kjer je pred 20 leti doživel enega najbolj bolečih porazov v trenerski karieri, ko je z Mariborom nepričakovano trčil ob moldavijsko oviro, je tokrat popeljal Slovenijo do veličastne zmage, s katero je dokazal, kako izbrana vrsta napreduje iz meseca v mesec. ''Ene temelje smo postaviti, pa čisto nič drugega,'' vseeno noče poleteti v višave. Pohvalil je strelski podvig Harisa Vučkića, ki je dosegel kar tri zadetke, v zadnjem tednu pa na treh srečanjih zadel v polno kar petkrat in postal reprezentant z najboljšim povprečjem doseženih zadetkov na tekmo v zgodovini Slovenije. Pohvalil pa je tudi njegove soigralce, celotno ekipo.

''Realiziral je tisto, kar je priigrala ekipa. Bil je nagrajen za pritisk, ki ga je delal na zadnjo linijo, zdaj pa ga čaka pravo dokazovanje v klubu in pa nadaljevanje tega v reprezentanci. Reprezentanca je konstanta, če hočeš priti na veliko sceno,'' je dejal o napadalcu Zaragoze, katerega je vodil že v mlajših reprezentančnih selekcijah. Upa, da bo našel prostor pod soncem v Zaragozi in slovenski reprezentanci pomagal do novih uspehov tudi prihodnji mesec.

Iz Evrope na SP 2022 le 13 reprezentanc. Bo med njimi tudi Slovenija?

Če bo Slovenija novembra zadržala prvo mesto v skupini, čakata ju domača tekma s Kosovom in pa gostovanje v Atenah, si bo prislužila napredovanje v močnejšo kakovostno skupino lige narodov. Tako bi v tretji izvedbi lige narodov zaigrala v ligi B. Obenem pa se Sloveniji v primeru prvega mesta v tretji skupini lige C odpira tudi možnost, da bi si prek bližnjice zagotovila udeležbo v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022!

V play-offu za SP 2022 v Katarju bo tako nastopilo 12 ekip (deset drugouvrščenih iz kvalifikacijskih skupin in dve zmagovalki skupin lige narodov), po odigranih polfinalnih in finalnih tekmah pa bodo znani trije srečneži, ki bodo zastopali barve Evrope na svetovnem prvenstvu. Slovenija je nazadnje na največjem tekmovanju nastopila leta 2010 v Južni Afriki, ko jo je vodil prav Matjaž Kek in bil do zadnjih sekund v boju za napredovanje v osmino finala. Foto: Reuters

Tega privilegija bosta namreč deležna dva zmagovalca skupin, teh je v drugi izvedbi lige narodov kar 14 (po štiri v ligah A, B in C, po dve pa v ligi D). V poštev bosta prišla zmagovalca skupin, ki si v kvalifikacijah za SP 2022 ne bosta zagotovili neposredne udeležbe na velikem tekmovanju (deset ''evropskih'' vozovnic bo prejelo deset zmagovalcev kvalifikacijskih skupin za SP 2022) oziroma sodelovanja v dodatnih kvalifikacijah (v play-offu bo nastopilo deset drugouvrščenih ekip v kvalifikacijskih skupinah).

Če se Slovenija prihodnje leto tako v svoji kvalifikacijski skupini za SP 2022, žreb bo čez dva meseca, ne bo uvrstila na prvo oziroma drugo mesto, bi si lahko vseeno priigrala udeležbo v play-offu zaradi uspeha v ligi narodov. Slovenija ima resda slabo izhodišče, saj tekmuje šele v ligi C. Prednost bodo namreč imeli zmagovalci skupin v ligah A in B, ki bodo osvojili višje končno mesto v ligi narodov. Slovenija bi tako lahko prišla na vrsto šele v primeru, če bi si velika večina zmagovalcev skupin v močnejših ligah nastop na SP 2022 ali pa udeležbo v dodatnih kvalifikacijah zagotovila že v uradnih kvalifikacijah. Ker pa je mogoč tudi takšen scenarij, bo Kekova četa dodatno motivacijo za uspešna novembrska nastopa proti Kosovu in Grčiji črpala tudi iz tega naslova.