Nenavadno leto 2020, polno težav in zapletov zaradi prisotnosti novega koronavirusa, je zaznamovalo tudi manjše število razpoložljivih tekem. Slovenska reprezentanca je za zdaj odigrala štiri. Tri v ligi narodov, eno pa prijateljskega značaja. Proti Grčiji (0:0), Moldaviji (1:0), San Marinu (6:0) in Kosovu (1:0) je ostala neporažena, pozitiven niz pa je oplemenitila še z nepremaganostjo čuvajev mreže. Letos sploh še ni prejela zadetka.

Goralski zadnji, ki je zatresel mrežo Slovenije

Jacek Goralski, zvezni igralec Kairata iz Kazahstana, je zadnji nogometaš, ki je zatresel mrežo Slovenije. Foto: Reuters Nazadnje je moral slovenski vratar po žogo v svojo mrežo lani, 19. novembra 2019, ko je Kekova četa v zadnji tekmi kvalifikacij za EP 2020 izgubila na Poljskem (2:3). Takrat je zmagovalca v 81. minuti odločil Jacek Goralski, nato pa se slovenska mreža do danes ni zatresla že 369 minut.

Veliko večino teh, natančneje 279 minut, je branil Jan Oblak, proti San Marinu pa je med vratnicama stal Vid Belec. Niz nedotakljivosti slovenske obrambe bi se skoraj končal prejšnji teden prav proti najslabši ekipi na svetu, San Marinu, ko sta se v nekaj sekundah zatresli tako prečka kot tudi vratnica slovenskih vrat.

San Marino je v Ljubljani izgubil z 0:4, a tudi dvakrat zatresel okvir slovenskih vrat. Foto: Grega Valančič/Sportida

Belčeva mreža je s pomočjo sreče le ostala nedotaknjena, s tem pa se je nadaljeval niz, trenutno drugi najdaljši v zgodovini slovenskega reprezentančnega nogometa. Oblak ga bo poskušal nadaljevati tudi danes, ko so izbranci Matjaža Keka v Kišinjevu. Opravka bodo imeli z Moldavijo, reprezentanco, s katero se je Slovenija za točke merila že trikrat in jo vselej premagala (3:0, 2:1 in 1:0).

Rekordni niz Slovenije pretrgal Raul

Trenutek, ko je Raul Gonzalez na SP 2002 premagal Marka Simeunovića. Foto: Reuters Slovenija je v preteklosti ohranila mrežo nedotaknjeno na štirih tekmah zapored le še enkrat. Zgodilo se je pred 18 leti, med 15. februarjem in 2. junijem 2002. Ravno v letu, ko je Slovenija nastopila na prvem svetovnem prvenstvu. V začetku leta se je udeležila prijateljskega turnirja v Hongkongu, kjer je najprej visoko izgubila s Hondurasom (1:5, kar štiri zadetke je dosegel Martinez Saul). Zadnji zadetek je prejela v sodnikovem podaljšku, v nadaljevanju mednarodnega turnirja v Aziji pa še remizirala s Kitajsko (0:0).

Prihodnji mesec se je na tekmi v Zagrebu, kjer so številni navijači Slovenije naleteli na težave in sovražen sprejem gostiteljev, s sosedo Hrvaško razšla s ''prijateljskih'' 0:0, končno formo za svetovno prvenstvo pa je pilila na domačih tleh, ko je za Bežigradom najprej ugnala Tunizijo (1:0), nato pa še Gano (2:0). Tako je Slovenija pod taktirko Srečka Katanca pred 18 leti nanizala štiri tekme brez prejetega gola. Njena mreža se je prvič zatresla šele na krstnem nastopu na SP 2002 v Južni Koreji, ko je ostala praznih rok proti favorizirani Španiji (1:3). Marko Simeunović je moral prvič po žogo v mrežo v 44. minuti, ko ga je premagal dolgoletni zvezdnik Reala in evropskega nogometa Raul Gonzalez. Rekorden niz nepremaganosti se je tako končal pri 404 minutah.

Diši po novem rekordu

Jan Oblak, prvi vratar in kapetan slovenske reprezentance, v izbrani vrsti prejema le 0,7 zadetka na tekmo. Foto: Reuters Rekord je ostal v veljavi vse do danes in dopolnil "polnoletnost", zdaj pa obstaja velika možnost, da bi Kekova četa zvečer v Kišinjevu spisala novo poglavje v zgodovini. V Moldaviji namreč diši po novem rekordu. Če bo Jan Oblak s pomočjo soigralcev ohranil mrežo nedotaknjeno vsaj do 36. minute, bo Slovenija tako pozdravila nov rekord.

Zvezdnik madridskega Atletica je v izbrani vrsti Slovenije branil na 31 tekmah. Na skoraj polovici le teh je ostal nepremagan (15), skupno pa je prejel 22 zadetkov, kar v povprečju znaša le 0,7 zadetka na tekmo. Če bo nadaljeval v podobnem slogu, letos je ostal nepremagan že proti vsem trem tekmecem v skupini lige narodov, bi lahko v Moldaviji padel 18 let stari slovenski rekord.

Dokaz, kako priljubljen je Jan Oblak med mladimi ljubitelji nogometa v Moldaviji:

Ob tem rekordu je treba poudariti, da ima Kekova četa letos neprimerno manj kakovostne tekmece, kot jih je imela zlata Katančeva generacija pred 18 leti, ko se je pripravljala na SP 2002. Leto 2020 je specifično, saj igra v ligi narodov le z izbranimi vrsti iz ''podobnega'' kakovostnega razreda, njen tekmec na prijateljski tekmi pa je bil San Marino, na lestvici Fife najslabša reprezentanca na svetu. Vseeno pa je igra številka poskrbela, da bi lahko vseeno razpredali o rekordnem dosežku, ki pa danes zagotovo ne bo igral osrednje vloge.

Rezultati pomembnejši od zaklenjenih vrat

Matjaž Kek je v tem letu s Slovenijo že neporažen. Foto: Reuters Selektor Kek si resda želi, da bi obramba (nastop Mihe Mevlje je zaradi lažje poškodbe pod vprašajem, če ne bo nared, ga bo nadomestil Nemanja Mitrović) zadržala niz nepremagljivosti in se še utrdila pred odločilnimi novembrskimi spopadi, kjer čaka Slovenijo tudi zelo zahtevno gostovanje v Atenah. Veliko bolj pa Mariborčana zanima pozitiven rezultat. Zanimajo ga zadetki, nove točke, s katerimi bi Slovenija zadržala večje možnosti, da bi se za prvo mesto v tretji skupini lige C potegovala vse do zadnjega kroga.

Ne pozabimo, prvo mesto v skupini lige narodov prinaša napredovanje v ligo B, ohranja pa tudi možnost, da bi se Slovenija znašla v krogu reprezentanc, ki bi jih lahko po zaslugi uspešnih predstav v ligi narodov doletel popravni izpit v kvalifikacijah za SP 2022 in bi zaigrale v dodatnih kvalifikacijah.