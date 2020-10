Katastrofalni pogoji, nato je Keku obrnila hrbet še sreča

O tem, kako Matjaž Kek še do danes ni prebolel bolečega poraza Maribora na evropski tekmi v Kišinjevu (0:2), starega že več kot 20 let, pričajo tudi besede, ki jih je izrekel ob žrebu skupin za ligo narodov.

"Skoraj raje bi šel v Kazahstan ali Azerbajdžan kot pa v Kišinjev," je bil iskren po lanskem plesu kroglic v Amsterdamu. Ko je izvedel, da bo imela Slovenija opravka tudi z Moldavijo, ki igra domače tekme v glavnem mestu Kišinjevu, se je namreč hitro spomnil na veliko razočaranje ob neuspehu.

Velik neuspeh po sanjski sezoni

Mariborčani so v zahtevni skupini lige prvakov v sezoni 1999/2000 osvojili štiri točke. Foto: Guliver/Getty Images Mariborčani so po sanjski sezoni 1999/2000, v kateri so pod taktirko Bojana Prašnikarja in njegovega pomočnika Keka najprej šokirali Gent in Lyon, nato pa v skupinskem delu lige prvakov proti Laziu, Bayerju in kijevskem Dinamu osvojili še štiri točke, prejeli nepričakovano zaušnico.

Čeprav so bili proti Zimbruju, bolj ali manj anonimnemu prvaku Moldavije, veliki favoriti v uvodnem kvalifikacijskem dejanju, so ostali praznih rok. S tem se je tudi končalo obdobje prve evropske pravljice najuspešnejšega slovenskega kluba, Kek pa je kmalu zatem zapustil vroči trenerski stolček NK Maribor.

Katastrofalni pogoji za igro

Simon Sešlar se je leta 1999 v ligi prvakov meril tudi z zvezdniki Lazia, leto dni pozneje pa neslavno izpadel z Mariborom proti prvaku Moldavije. Foto: Reuters Kaj je šlo tako narobe v Kišinjevu? Maribor, takrat s polnim imenom Maribor Pivovarna Laško, se je v Moldavijo odpravil s ciljem, da se vrne v Slovenijo s prednostjo. To je bila prva evropska tekma, na kateri je Maribor kot samostojni trener vodil Kek. Krstni nastop se mu je ponesrečil. Takratni slovenski prvaki so 26. julija 2000 izgubili z 0:2 in si močno otežili pot do napredovanja.

"Tekme se niti ne spomnim najbolje, se pa toliko bolj pogojev za igro, ki so bili ekstremno slabi," nam je zaupal Simon Sešlar, takratni nosilec igre Maribora v zvezni vrsti, eden izmed redkih junakov zdaj že legendarne sezone 1999/2000, ki je po velikem evropskem uspehu ostal zvest vijoličastemu dresu. Še danes se najbolj spominja katastrofalnih pogojev za igro. Kaj ga je najbolj zmotilo?

"Trava je bila odločno previsoka, a to ni motilo prav nobenega predstavnika Uefe. Bilo je zelo vroče, tako da je bila travnata podlaga izredno suha. Vladali so zelo težki pogoji, imeli smo tudi nekaj težav z dresi. Ni bilo sproščeno, nikakor," je opisoval dogodke iz poletnega "moldavijskega kotla" nekdanji slovenski reprezentant.

Ni bilo pretiranega podcenjevanja

Stipe Balajić je pri vodstvu Maribora proti Zimbruju na povratni tekmi v Ljudskem vrtu zatresel okvir vrat. Če bi zadel, bi priigral vijolicam podaljšek ... Foto: Reuters Marsikdo je ob pogledu na rezultat, Zimbru je premagal Maribor z 2:0, zastrigel z ušesi ter dejal, da so vijolice poletele in vzele izziv v Moldaviji z dobršno mero podcenjevanja tekmeca. "Ne bi rekel, da je bilo tako. Poznalo se je, da je prišlo v polsezoni k Mariboru nekaj novih igralcev. Najbolj pa so na rezultat vplivali zares slabi pogoji, tako da smo bili na igrišču neprepoznavni. Nismo mogli sestavili niti ene akcije. No, saj je ni niti Zimbru, a je dosegel dva zadetka po zaslugi naših napak," je z nič kaj ponosnim glasom poudaril Sešlar.

O tem, kako oslabljena je bila mariborska postava v primerjavi s tisto, ki je odigrala zadnjo tekmo v skupinskem delu lige prvakov in v Leverkusnu leta 1999 pokvarila načrte močnemu Bayerju (0:0), priča seznam manjkajočih. Tokrat niso igrali Dalibor Filipović, Marinko Galić, Gregor Židan, Dejan Djuranović, Ashim Mehmet Dragusha in Kliton Bozgo, Luka Grešak se je preselil na klop.

Mariborčani so tako pod taktirko Keka v Kišinjevu zaigrali v zasedbi Simeunović, Vugdalić, Križan (od 70. Dvoršak), Šarkezi (od 33. Fileković), Karić, Balajić, Kokol, Sešlar, Čeh, Šimundža in Arbëri (od 53. Kvas).

"Enkrat ti sreča pomaga, drugič pa obrne hrbet"

Zdajšnji selektor Slovenije Matjaž Kek je v prvi domači evropski tekmi kot trener NK Maribor premagal Zimbru z 1:0, a je bila to pirova zmaga. Po dvoboju je sledilo veliko razočaranje. Foto: Sportida "Po tekmi je vladalo veliko razočaranje, a smo bili prepričani, da bomo na povratni tekmi v Ljudskem vrtu nadoknadili zaostanek. In res. Začelo se je odlično. Nastja Čeh je dosegel prvi gol že po treh minutah. Nato smo napadali in napadali, zadevali tudi okvir vrat, Zimbru je prejel dva rdeča kartona, a ni pomagalo. Ostalo je pri 1:0, kar ni zadoščalo za napredovanje," Sešlar še danes ne more verjeti, kaj vse se je zgodilo Mariboru v začetku novega tisočletja, ko izrazite premoči nad Zimbrujem ni potrdil z več kot zadetkom prednosti.

"Enkrat ti sreča pomaga, drugič pa obrne hrbet. Mogoče nam je vrnila za vse lepo, kar se nam je zgodilo leta 1999. Takrat nam je šlo marsikaj na roko, proti Zimbruju pa se je žal obrnilo v drugo smer. Po izpadu je v Ljudskem vrtu zavladala tišina. Vse je bilo tiho, bili smo v šoku. Nihče si ni predstavljal, da bomo po tako uspešni sezoni v ligi prvakov izpadli proti Zimbruju, takrat povsem neznanemu klubu. Res smo bili šokirani. Tako nogometaši kot tudi trener Kek," še danes ne skriva nezadovoljstva po morda najbolj bolečem izpadu iz Evrope v svoji karieri. Maribor si po njem še dolgo ni opomogel, na naslednjo evropsko pravljico vijolic je bilo treba počakati dobro desetletje.

Kišinjev vendarle "padel"

Kako je zmagati v Kišinjevu, je Simon Sešlar občutil leta 2005 v dresu slovenske reprezentance. Foto: Reuters Sešlar se je v Kišinjev nato le vrnil. Pet let pozneje je v glavnem mestu Moldavije gostoval v dresu slovenske reprezentance. Bilo je veliko boljše, čeprav so takrat Moldavijci dobili prvi polčas z 1:0. V nadaljevanju je sledil preobrat, Klemen Lavrič in Matej Mavrič Rožič sta zagotovila Sloveniji tri točke v kvalifikacijah za SP 2006 (1:2). "Takrat je bil naš selektor Branko Oblak. To je bila bolj prijetna izkušnja, vsekakor. Tudi pogoji za igro so bili boljši," se je nasmejal 46-letni Sešlar, ki je takrat odigral vso tekmo.

Tudi Keka je v nadaljevanju trenerske kariere čakala bolj prijetna izkušnja z Moldavijo. Resda ni bila neposredno povezana s Kišinjevom, ampak Tiraspolom, prestolnico odcepljene Pridnjestrske republike (Transnistrije), kjer je doma večkratni prvak Moldavije Šerif. Kek ga je z Rijeko z lahkoto izločil. Na Reki je zmagal z 1:0, v Tiraspolu pa kar s 3:0 in si zagotovil dolgo evropsko jesen, saj so se Rečani uvrstili v skupinski del evropske lige.

Sešlarja spremlja dober občutek

Bo Kek v sredo zapuščal dobre volje tudi Kišinjev in se ga dobrih 20 let po bolečem porazu NK Maribor spominjal po prijetnejših stvareh?

Slovenski nogometaši so v nedeljo v gosteh premagali Kosovo z 1:0. V treh tekmah lige narodov so osvojili sedem točk, razlika v zadetkih znaša 2:0. Foto: Reuters

Odgovor bo znan v poznih večernih urah, ko se bo razpletla četrta tekma Slovenije v tretji skupini lige C lige narodov, na kateri želi nadaljevati tako niz neporaženosti kot tudi nepremaganosti vratarja Jana Oblaka, ki v tem ciklusu sploh še ni prejel zadetka.

"Verjamem, da bo Sloveniji uspelo in da se bo nadaljeval pozitiven niz. Smo v nekem trendu, kjer gre vse na bolje," spremlja Sešlarja, aktualnega trenerja drugoligaša Doba, pred dvobojem v Kišinjevu dober občutek. Naj se mu besede pozlatijo!