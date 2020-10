Kekova četa sporoča: Sandi Lovrić je zadetek v polno

En zadetek je bil dovolj, da je Slovenija uresničila cilj in iz tekme lige narodov v Prištini odnesla vse tri točke. Zmagovalca je odločil zadetek Harisa Vučkića. ''Izkoristili smo priložnost, dali gol, nato zadržali mrežo nedotaknjeno in zasluženo osvojili tri točke,'' je zaupal strelec edinega zadetka na dvoboju in izpostavil vrhunsko podajo novinca Sandija Lovrića. ''Krasno se je vklopil v ekipo,'' dodaja Jaka Bijol.

Slovenska nogometna reprezentanca je v letu 2020 odigrala štiri tekme. Tri v ligi narodov, s San Marinom pa je v Stožicah opravila malce težji ''trening''. Na vseh tekmah, naj si gre za Grčijo, Moldavijo, že omenjeni San Marino ali pa Albanijo, je ubranila mrežo, dosegla pa šest zadetkov. Pod dva se je podpisal Haris Vučkić, ki je v Prištini nadaljeval vroči strelski niz in se razveselil prvega zadetka, ki ga je v državnem dresu dosegel iz igre.

Fotogalerija s tekme v Prištini, foto: Reuters

''Po ''top'' podaji Sandija sem se znašel ena na ena z vratarjem. Nisem veliko razmišljal, udaril sem v dolgi kot. Pustil mi je nekaj metrov, tako da sem se lahko veselil zadetka,'' je Domžalčan podoživljal trenutke iz 22. minute, ko ga je z izvrstno globinsko podajo, ki je spominjala na največje nogometne mojstre, poslal v ogenj. Sandi Lovrić je odigral šele drugo tekmo v dresu Slovenije. Ognjeni krst je doživel proti San Marinu, z delom na treningih pa tako navdušil selektorja Matjaža Keka, da ga je ob odsotnosti poškodovanega Andraža Šporarja postavil v začetno enajsterico, zelo visoko na igrišču.

Slovenskega jezika še ne zna, a mu pomagajo

Sandi Lovrić je v dresu Slovenije debitiral prejšnji teden proti San Marinu. Foto: Grega Valančič/Sportida Novopečeni slovenski reprezentant se je rodil pred 22 leti v Avstriji staršem hrvaškega porekla. Kot je pojasnil v intervjuju za slovenski športni dnevnik Ekipa24, sta pred leti odšla delat v Slovenijo in si v Piranu ustvarila dom, nato pa odšla v Avstrijo. S soigralci v reprezentanci, ki so ga hitro vzeli za svojega, se sporazumeva v hrvaškem jeziku.

''Slovenskega jezika še ne zna, a mu pomagamo. Super se je vklopil v ekipo, ne bo nobenih težav,'' pojasnjuje Jaka Bijol, ki je vesel, da lahko v izbrani vrsti sodelujejo s tako kakovostnim igralcem, kot je 22-letni legionar pri švicarskem Luganu.

''Sandi je pozitivna oseba. Hitro se je vklopil v sistem. Take okrepitve so vedno dobrodošle. Prispeval je asistenco, lahko rečemo, da je prinesel kakovost v ekipo,'' pa je odvrnil strelec Vučkić in dodal, naj se tako samo nadaljuje. Tako v smislu Lovrića kot tudi slovenske reprezentance, ki je z zmago v Prištini zadržala stik z vodilno Grčijo.

Bijol: Včasih so takšne zmage še slajše

Jaka Bijol se je boril od prve do zadnje minute in pomagal Sloveniji do dragocene zmage. Foto: Reuters ''Lepo je, ko se zmaga. Čeprav smo res garali na igrišču, so včasih takšne zmage še slajše. Na zmagah se gradi ekipa. Na zmagah se gradi igra, to je nek začetek. Naša trenutna realnost je, da moramo za vsako zmago odgarati na polno, dati maksimum,'' je pojasnil Bijol, prepričan o tem, da si je Slovenija na stadionu Fadil Vokrri zaslužila zmago.

''Imeli smo več nevarnih situacij kot Kosovo čez celo tekmo. Igra je bila taka, kot je bila, ampak smo zmagali. Če včasih pustimo nasprotniku, da malce igra, ni to kaj slabega,'' ga ni zmotila večja posest žoge v nogah tekmeca (59 odstotkov). ''Smo na pravi poti. Če bomo delali kot ekipa tako naprej,'' je prepričan mladi Korošec, ki je pred kratkim zamenjal klubsko okolje, saj ga je moskovski CSKA posodil nemškemu drugoligašu Hannovru.

Haris Vučkić se je vpisal med strelce na dveh zadnjih tekmah slovenske reprezentance. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska reprezentanca se je s Kosova preselila v Moldavijo. Danes bo v mladi državi, zrasli na pogorišču Sovjetske zveze, že opravila trening. V torek bo sledil še uradni trening pred sredino tekmo lige narodov, s katero se bo oktobrski reprezentančni ciklus, ki je tokrat zajemal kar tri tekme, tudi končal. Strelec Vučkić je prepričan, da si je Slovenija z gostujočo zmago v Kosovu zagotovila lepo popotnico za Kišinjev. ''Imamo sedem točk in lahko pozitivno razmišljamo za naprej,'' pravi 28-letni napadalec Zaragoze, vedno bolj pomemben člen Kekove čete.