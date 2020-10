Haris Vučkić boljši celo od Zlatka Zahovića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zgodovini slovenske nogometne reprezentance se je med strelce vpisalo 73 nogometašev. Z najboljšim povprečjem doseženih zadetkov na tekmo se lahko po novem pohvali Haris Vučkić, junak zadnje zmage v Moldaviji, kjer je dosegel kar tri zadetke. Na seznamu reprezentantov, ki so prispevali vsaj pet zadetkov, je v tej statistični rubriki boljši tudi od strelskega rekorderja Zlatka Zahovića in njegovega najbližjega zasledovalca Milivoja Novakovića.

V slabih treh desetletjih, odkar se v mednarodnih tekmovanjih dokazuje slovenska nogometna reprezentanca, ga še ni bilo junaka, ki bi dosegal zadetke tako pogosto kot Haris Vučkić. Vroči Domžalčan je v zadnjem tednu na treh srečanjih dosegel kar pet zadetkov.

Najprej je z bele točke zatresel mrežo San Marina in v svojem šestem reprezentančnem nastopu pozdravil strelski prvenec. Nato je zadel v polno tudi v Prištini ter zagotovil dragocene tri točke Kekovi četi na dvoboju lige narodov, v sredo pa je imeniten teden oplemenitil s prvim hat-trickom v državnem dresu.

Haris Vučkić je iz Moldavije odpotoval s posebnim darilom za strelca "hat-tricka", nogometno žogo:

Dvakrat je vratarja Moldavije ukanil z najstrožje kazni, enkrat pa iz igre, s tem pa tudi prispeval levji delež k prepričljivi zmagi Slovenije (4:0), s katero so se nogometaši s podobo Triglava na dresih v tretji skupini lige C povzpeli na prvo mesto.

Najboljši v zgodovini slovenske reprezentance

Haris Vučkić je prvi hat-trick v reprezentančnem dresu dočakal v osmem nastopu za Slovenijo. Foto: Reuters Vučkić, ki je za reprezentanco debitiral še kot najstnik, nato pa mu je načrte prekrižalo kar nekaj hujših poškodb, je tako v osmih nastopih za izbrano vrsto dosegel pet zadetkov. Povprečno dosega 0,625 zadetka na nastop, kar je izvrstna statistika za napadalca.

V Sloveniji mu med nogometaši, ki jih je doletela čast igranja za člansko reprezentanco, ni para. Vučkić se ponaša z najboljšim povprečjem doseženih zadetkov na tekmo. Poprej sta ga imela nekdanja reprezentanta Janez Pate in Vlado Milošević (0,50 zadetka na tekmo), ki sta barve Slovenije branila še v prejšnjem tisočletju, pa še to le nekajkrat.

Zlatko Zahović padel na drugo mesto

Slovenski strelski rekorder Zlatko Zahović je na dvoboju povprečno dosegal 0,4375 zadetka. Foto: Reuters Od igralcev, ki so za reprezentanco zadeli vsaj petkrat, takšnih je v Sloveniji od srede zvečer 24, je do Vučkićevega trojčka v Kišinjevu najbolj izstopal Zlatko Zahović. Legendarni Mariborčan, ki je s 35 zadetki še vedno strelski rekorder slovenske nogometne reprezentance, je oblekel državni dres 80-krat. V polno je zadel skoraj na vsaki drugi tekmi (0,44 zadetka na tekmo), podobno velja tudi za njegovega dolgoletnega najbližjega zasledovalca Milivoja Novakovića, ki je prav tako zbral 80 nastopov, podpisal pa se pod 32 zadetkov.

''Zaho'' in ''Nova'' sta vse do srede vodila na posebni lestvici ''učinkovitosti'' strelcev, po novem pa gledata v hrbet 28-letnemu napadalcu Zaragoze, ki ga prihodnji mesec čakajo novi reprezentančni izzivi. Takrat se bo odločalo o zmagovalcu skupine lige narodov, tekmovanja, v katerem je Vučkić po zaslugi nedavnih zadetkov v mreži Kosova in Moldavije poskočil na tretje mesto najboljših strelcev.

Vodi Norvežan Erling Braut Haaland (6), drugi je Izraelec Eran Zahavi (5), nato pa sledita že napadalec Ferskih otokov Klaemint Olsen in slovenski junak Vučkić!

Oblak poskrbel za najdaljši niz, Vučkić za najboljše povprečje

V sredo sta za nova mejnika slovenskega reprezentančnega nogometa poskrbela slovenska legionarja v Španiji, Haris Vučkić in Jan Oblak. Foto: Reuters Visoka zmaga Slovenije v Moldaviji je torej poskrbela za več rekordnih mejnikov. Reprezentanca je prvič v zgodovini ostala brez prejetega zadetka na petih zaporednih tekmah, nov rekord, pri katerem sta imela letos prste vmes Jan Oblak in Vid Belec, trenutno znaša 459 minut, prihodnji mesec pa bi se lahko še izboljšal, Haris Vučkić pa je postal najbolj "vroč" strelec Slovenije v zgodovini. Statistično gledano dosega 0,625 zadetka na dvoboj.

Resda je tresel mreže San Marina, Kosova in Moldavije, ki ne spadajo med močnejše evropske reprezentance, tri od petih golov prispeval z bele točke, a je sporočilo, ki ga prinašajo njegove številke, vseeno enostavno razbrati. Slovenija nogometaša s takšnim povprečjem še ni imela!

Najbolj učinkoviti strelci za Slovenijo (tisti, ki so dosegli vsaj 5 golov):

Ime in priimek Goli Nastopi Povprečje Haris Vučkić 5 8 0,62 Zlatko Zahović 35 80 0,44 Milivoje Novaković 32 80 0,40 Sašo Udović 16 42 0,38 Primož Gliha 10 28 0,36 Ermin Šiljak 14 48 0,29 Tim Matavž 11 38 0,29 Klemen Lavrič 6 25 0,24 Miha Zajc 5 21 0,24 Nejc Pečnik 6 31 0,19 Milan Osterc 8 44 0,18 Sebastjan Cimirotić 6 33 0,18 Milenko Ačimović 13 74 0,18 Zlatko Dedić 8 48 0,17 Benjamin Verbič 5 32 0,16 Roman Bezjak 5 33 0,15 Josip Iličić 9 64 0,14 Nastja Čeh 6 46 0,13 Zlatan Ljubijankić 6 48 0,12 Boštjan Cesar 10 101 0,10 Andraž Kirm 6 71 0,08 Robert Koren 5 61 0,08 Miran Pavlin 5 63 0,08 Valter Birsa 7 90 0,08

