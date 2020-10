Izpoved medicinske sestre: Zdravstvo bo odpovedalo že do zime

Priznani mikrobiolog Gorazd Pretnar je na družbenem omrežju Facebook objavil zapis medicinske sestre, ki dela na oddelku z bolniki s covid-19. Pretnar njene identitete ni razkril, saj jo, tako Pretnar, želi zaščititi pred žaljivimi komentarji. "Če bomo delali s takšnim tempom kot ta vikend, bo zdravstvo dejansko odpovedalo že do zime," je poudarila medicinska sestra in dodala, da je že vsakemu normalnemu človeku postalo jasno, da bolezen covid-19 nikakor ni navadna gripa.

Marjana Škalič 7 min · Objavljam izkušnjo medicinske sestre iz pretekle noči. Njeno ime moram žal skriti, da jo... Objavil/a Gorazd Janez Pretnar dne Ponedeljek, 12. oktober 2020

Po navedbah mikrobiologa Gorazda Pretnarja je omenjeni zapis nastal minulo noč. "Po vikendu nočne izmene lahko rečem samo to. Če bomo delali s takšnim tempom kot ta vikend, bo zdravstvo dejansko odpovedalo že do zime. Ko zvečer dobiš sprejem na šest litrov kisika in je v eni uri na stotih odstotkih kisika, do jutra pa že na aparatu, je vsakemu normalnemu človeku jasno, da covid-19 ni navadna gripa," je v svojem zapisu pojasnila medicinska sestra.

"Edina napaka, ki sva jo naredila, je, da sva šla jest v restavracijo v zaprt prostor"

Ker so postelje na intenzivni negi zasedene, bolnike, ki niso priključeni na ventilatorje, prerazporejajo na druge oddelke, ki pa so zaradi tega že skoraj polni. "Še kar nekaj časa mi bo v spominu ostala gospa, ki sem jo danes dobila na oddelek. Zbolela sta oba z možem, on je v slabši koži kot ona, še vedno je na aparatu. Gospa se ne upa niti obrniti na bok, ker se boji, da se ji bo stanje poslabšalo. Zraven pa še reče: 'Edina napaka, ki sva jo naredila, je, da sva šla jest v restavracijo v zaprt prostor,'" je med drugim poudarila sestra.

"Preprosto ne veš, kaj bi ji rekel. Samo stisneš ji roko in ji rečeš, naj ne skrbi, ker je ona že iz najhujšega ter je z vsakim gibom in vdihom bližje izhodu iz bolnišnice proti domu," je še zapisala medicinska sestra. "Ne da jamram ali se želim komu smiliti. Moj oktobrski urnik je tri tedne brez prostega dneva," je še dodala.