Beovićeva močno odsvetuje druženja ob prvem novembru

Po tem, ko so v soboto testi potrdili več kot 400 okužb in jih je bilo v nedeljo kljub manjšemu številu testiranih še vedno 169, se ukrepi vse bolj zaostrujejo. čedalje več je govora tudi o tem, kako dobro je naš zdravstveni sistem po prvem valu pripravljen na drugega. O tem, kakšne s kapacitete naših bolnišnic in kako bo potekalo delo v njih, je na novinarski konferenci pojasnila Bojana Beović, vodja vladne skupine za boj proti covid-19.

"Bližamo se epidemiološkemu mejniku za sprejemanje ukrepov tretjega paketa oranžne faze. Temu se bližamo kar hitro, praktično smo že tak, tako da bi bilo kar smiselno sprejeti te ukrepe," je na tiskovni konferenci dejala Beovićeva.

Ukrepi morajo biti na vsak način uravnoteženi, in sicer tako, da se zapirajo dejavnosti, ki nekako enako prispevako k širjenju virusa, je pojasnila v nadaljevanju.

"Predvsem so to dejavnosti, pri katerih se srečujejo ljudje, ki se sicer ne srečujejo v družini ali na delovnem mestu, ker gre za dodatno mešanje ljudi in to lahko povzroči dodatno širjenje virusa," je dejala.

Gre za športne rekreacije, določene servisne dejavnosti. "Gostinski lokali so okolje, kjer se širijo okužbe, so pa tudi tu precejšnje razlike v urejenosti lokalov in upoštevanjem dosedanjih ukrepov," je pojasnila in dodala, da gre predvsem gre za tovrstne dejavnosti v zaprtih prostorih. Na tem področju Beovićeva zelo pogreša tudi večjo prisotnost inšpekcije.

"Ti ukrepi so neprijetni za vsakogar, ki ga bodo zadeli, tako izvajalce kot ljudi, ki te dejavnosti uporabljajo. Predvsem moramo imeti pred očmi to, da so začasni," je povedala in dodala, da so opustili idejo, da bi popolnoma eliminirali virus iz države. Treba je najti ravnovesje, v katerem bolnih ne bo več, kot bi jih zmogli zdraviti, je prepričana.

Glede na številke bi bilo dobro, da se ukrepi čimprej uvedejo in se nato čimprej spet sprostijo, meni.

"Reakcije na to, kako so ti ukrepi grozni, so pretirane, glede na to, da gre za začasno stanje," je dejala Beovićeva, ki zagovarja uvedbo strožjih ukrepov čimprej.

Beovićeva: ukrepov se ne držimo, to je največja težava

Ni težava v tem, da ukrepi ne bi bili dovolj dobri, temveč je težava, da se ukrepov ne upošteva. Omenila je napačno uporabo mask, težave v javnem prevozu, druženja. "To so situacije, v katere je treba poseči in učinkovito zmanjšati prenos virusa. Če bi se ukrepi upoštevali dosledno, to ne bi bilo potrebno, sem prepričana," je dejala Beovićeva.

Strinja se, da ni pravično, da rešujemo epidemiološko sliko na ravni cele države, glede na to, da imamo področja, ki imajo boljšo sliko, ob tem pa je omenila, da ukrep zapiranja občin prvič ni bil dobro sprejet.

"Druženja bi vsekakor odsvetovala," je dejala tudi za prihajajoče praznike, še posebno zato, ker se takšnih druženj večinoma udeležujejo starejši.

Kot je dejala, upa, da ne bo potrebno, da bi

Predvideno je širjenje bolnišnične dejavnosti

"Potrebovali bomo 300 postelj v naslednjih 14 dneh, zdaj je zasedenih dobrih 170. Po napovedih bi se lahko to število podvojilo že v osmih dneh, na to moramo biti na vsak način pripravljeni," je dejala o bolnišničnih kapacitetah.

"Računamo na to, da bo mogoče vzpostaviti velik covid oddelek v bolnišnici v Topolščici," je dejala Beovićeva. To bi pomenilo, da bi centralizirali dejavnost, a to prinaša dodatne izzive, tudi zaradi selitev kadra, je dodala.