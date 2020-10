Na Hrvaškem v zadnjem dnevu več kot 500 okužb, v Rusiji rekord

Na Hrvaškem so že drugič ta teden v 24 urah potrdili več kot 500 novih okužb. V Rusiji so zabeležili rekordno število novih okužb, prav tako je v zadnjem tednu umrlo največ ljudi od začetka epidemije.

Na Hrvaškem so v četrtek poročali o rekordnih 542 okužbah, v petek in soboto jih je bilo prek 450, poroča STA. Trenutno imajo 2818 aktivnih primerov okužb, je sporočil hrvaški štab civilne zaščite.

V Rusiji rekordno število okužb

V Rusiji so v zadnjem dnevu potrdili rekordnih 13.634 novih okužb z novim koronavirusom. Po številu okužb je na prvem mestu Moskva, kjer so potrdili 4501 novo okužbo. V zadnjem dnevu so potrdili še 149 novih smrtnih primerov covida-19, poroča STA.

Skupno so v zadnjem tednu potrdili še 1239 smrtnih žrtev covida-19, kar je največ od začetka pandemije. V zadnjem tednu je bilo tudi rekordno število novih okužb, 83.717.

V Avstriji skoraj 900 novih okužb

V Avstriji so v preteklem dnevu ob več kot 13.800 testiranjih potrdili 896 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ, kar so jih potrdili od sobote do nedelje doslej, poroča STA. Prejšnji teden so v Avstriji potrdili 714 novih okužb, pred dvema tednoma pa 622.

