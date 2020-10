Na zelenem seznamu ni več nobene države članice EU

Vlada je na dopisni seji izdala Odlok o spremembi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije. Nova pravila glede prehajanja meje začnejo veljati v ponedeljek, 12. oktobra.

Na zelenem seznamu le še štiri države, tudi Srbija

Na zelenem seznamu, ko je vstop v Slovenijo možen brez karantene, ni več nobene države članice EU oziroma schengenskega območja. Na njem so le še štiri države: Avstralija, Nova Zelandija, Srbija in Urugvaj.

Večina evropskih držav je na rdečem seznamu

Večina držav članic EU oziroma schengenskega območja je na rdečem seznamu, ki imajo slabo epidemiološko sliko. To pomeni, da je vstop v Slovenijo iz teh držav mogoč le z upoštevanjem karantene, z negativnim testom ali določenim izjemam.

Če država ni niti na seznamu epidemiološko varnih (zeleni seznam) niti na seznamu držav s slabimi epidemiološkimi razmerami (rdeči seznam), se šteje, da je na oranžnem seznamu držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami (vse države sveta, ki niso uvrščene ne na rdečega ne na zelenega). Italija v celoti ostaja na oranžnem seznamu.

Države članice EU oziroma schengenskega območja na rdečem seznamu:

Avstrija (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Dunaj

Belgija

Bolgarija (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Blagoevgrad

Češka

Danska (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Hovedstaden, regija glavnega mesta

Estonija (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Ida-Viru

Francija:

vse administrativne enote, razen administrativne enote Grand-Est

francosko čezmorsko ozemlje Francoska Gvajana

francosko čezmorsko ozemlje Guadeloupe

francosko čezmorsko ozemlje Sveti Martin

francosko čezmorsko ozemlje La Réunion

Hrvaška (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Brodsko-posavska

administrativna enota Dubrovniško-neretvanska

administrativna enota Liško-senjska

administrativna enota Požeško-slavonska

administrativna enota Splitsko-dalmatinska

administrativna enota Virovitiško-podravska

Irska (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Dublin

administrativna enota Cavan

administrativna enota Donegal

administrativna enota Leitrim

administrativna enota Monaghan

administrativna enota Sligo

Islandija

Litva (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Šiaulių

Luksemburg

Madžarska (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota mesto Budimpešta

administrativna enota Csongrád-Csanád

administrativna enota Gyor-Moson-Sopron

administrativna enota Pest

administrativna enota Vas

Nizozemska:

vse administrativne enote, razen administrativnih enot Zeeland in Limburg

nizozemsko čezmorsko ozemlje Aruba

nizozemsko čezmorsko ozemlje Saint Maarten

Portugalska (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Lizbona (Lisboa)

Romunija (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Alba

administrativna enota Bacău

administrativna enota Bihor

administrativna enota Brăila

administrativna enota Brașov

administrativna enota Bukarešta

administrativna enota Caras Severin

administrativna enota Cluj

administrativna enota Covasna

administrativna enota Neamt

administrativna enota Iasi

administrativna enota Ilfov

administrativna enota Prahova

administrativna enota Vâlcea

administrativna enota Vaslui

Španija

Švica (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Ženeva

administrativna enota Vaud

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Severna Irska

administrativna enota Severna Anglija

administrativna enota Severozahodna Anglija

administrativna enota Wales

administrativna enota Yorkshire in Humberside

administrativna enota Škotska

Britansko čezmorsko ozemlje Gibraltar

Tretje države, ki so na rdečem seznamu: Afganistan, Albanija, Alžirija, Andora, Angola, Argentina, Armenija, Azerbajdžan, Bahami, Bahrajn, Bangladeš, Belize, Belorusija, Benin, Bolivija, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Burkina Faso, Burundi, Butan, Čad, Čile, Črna gora, Demokratična republika Kongo, Dominikanska republika, Egipt, Ekvador, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Esvatini, Etiopija, Filipini, Gabon, Gambija, Gana, Gvajana, Gvatemala, Gvineja, Gvineja Bissau, Haiti, Honduras, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Izrael, Jamajka, Jemen, Južna Afrika, Južni Sudan, Kamerun, Katar, Kazahstan, Kenija, Kirgiška republika, Kolumbija, Komori, Kosovo, Kostarika, Lesoto, Kuvajt, Libanon, Liberija, Libija, Madagaskar, Malavi, Maldivi, Mali, Maroko, Mavretanija, Mehika, Moldavija, Mongolija, Mozambik, Namibija, Nepal, Niger, Nigerija, Nikaragva, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Peru, Republika Kongo, Rusija, Salvador, Sao Tome in Principe, Savdska Arabija, Senegal, Severna Koreja, Severna Makedonija, Sierra Leone, Sirija, Slonokoščena obala, Somalija, Srednjeafriška republika, Surinam, Tadžikistan, Tanzanija, Togo, Trinidad in Tobago, Turčija, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan, Venezuela, Vzhodni Timor, Zambija, Združene države Amerike, Združeni arabski emirati, Zelenortski otoki in Zimbabve.