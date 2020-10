Slovenija z novimi okužbami blizu rekorda

V Sloveniji je bilo v petek ob 4362 testih potrjenih 380 novih okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki Covid-19 sledilnika, aktivnih primerov okužbe je zdaj že 3061.

Največ, 69 novih okužb so potrdili v Ljubljani, sledijo občine Domžale z 19, Maribor z 18, Kranj s 16, Škofja Loka s 13 in Kamnik z 11 okužbami. Preostale občine so imele po manj kot deset primerov okužb. V petek so potrdili 16 novih okužb med zaposlenimi v zdravstvu, 15 med zaposlenimi v domovih starejših in osem med oskrbovanci, kažejo podatki sledilnika.

V petek dve smrtni žrtvi

V bolnišnicah se zdravi 147 oseb z boleznijo covid-19, 21 jih je v intenzivnih enotah, dve osebi z boleznijo covid-19 pa sta včeraj umrli.

Največ dnevno potrjenih novih okužb od začetka epidemije smo sicer zabeležili v sredo, takrat so jih potrdili 387, dan zatem jih je bilo 363.

