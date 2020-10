Do zdaj so v Braziliji zabeležili 150.198 smrti, povezanih s covid-19, in potrdili že več kot pet milijonov primerov okužbe z novim koronavirusom, dejanske številke o okuženih in mrtvih pa so verjetno še precej višje, saj v Braziliji opravijo razmeroma malo testov, poroča STA.

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je prepričan, da je novi koronavirus zgolj "blažja gripa", in nasprotuje ukrepom za zajezitev njegovega širjenja. Tako se je ta teden nepregledna množica zgrnila na otvoritev novega nakupovalnega središča v mestu Belem, ki ga je uradno odprl Luciano Hang, brazilski milijarder in eden največjih podpornikov predsednika Bolsonara.

