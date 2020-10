Kacin: Novih okužb je več kot 400

"Novo obolelih je več kot 400. Vse več nas osebno pozna ljudi, ki so zboleli," je na Twitterju zapisal uradni govorec vlade Jelko Kacin in dodal: "Nedelja, dan za razmislek, za spoznanja, za solidarnost, za dosledno spoštovanje omejitev in priporočil NIJZ. Pazimo nase in svoje bližnje, na vse, mnogi so v stiski, pokličite jih."

Uradno število potrjenih novih okužb v soboto sicer še ni znano, po neuradnih informacijah naj bi jih bilo 411, opravljenih naj bi bilo slabih tri tisoč testov.

V petek so v Sloveniji sicer opravili rekordnih 4362 testov na novi koronavirus in potrdili 380 okužb, s čimer je bilo v 14-dnevnem obdobju okuženih 147 na 100.000 prebivalcev. Kacin je v petek dejal, da bi vlada ob pojavnosti 140 ali več okužb na 100.000 prebivalcev lahko razglasila epidemijo in sprejela podobne ukrepe kot spomladi.