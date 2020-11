Bes slovenske zdravnice: "Odprta usta, solze, nejevera, šok"

Sagadinova od TV Slovenija zahteva opravičilo zaradi izjave na koncu prispevka o stanju v celjski bolnišnici med drugim valom epidemije covid-19: "Kar pa posebej skrbi, je dozdajšnja neodzivnost zdravstvenih domov. Mnogi se namreč sprašujejo, kje so in kaj torej delajo zdravniki in medicinske sestre na primarni ravni, če vemo, kako težko je priti do njih že vse od prvega vala naprej."

Kot je v zapisu na spletni strani Zdravstvo.si pojasnila specialistka družinske medicine, je zgornja trditev neutemeljena, saj so v ambulantah zdravnikov družinske medicine za vse, kar potrebujejo pacienti, skrbeli že od marčevskega začetka prvega vala epidemije covid-19.

V svojem zapisu je Sagadinova naštela vse pomembne zdravstvene storitve, brez katerih bi pacienti ostali s 1. marcem letos, če bi bila njihova ambulanta (in druge) res tako nedostopne, kot navajajo v televizijskem prispevku. Opozorila je tudi, da lahko netočno poročanje pri nekaterih pacientih, ki so zaradi epidemije že tako ali tako precej napeti, izzove agresijo.

Zapis zdravnice Polone Sagadin objavljamo v celoti (nelektorirano).

Močno utrujena prihajam domov, v mislih so še vedno pacienti. Na hitro pozdravim družino. Krajša večerja, slaba vest, ker nimam moči za daljši pogovor z najstnikoma. Partner razume. On mi pomaga v ambulanti. O službi se doma ne pogovarjava. Ne moreva. Ne smeva, zaradi odnosa. Z otrokoma bi se morala pogovarjati, pa ne morem, nimam moči. Onadva sta uspešna v šoli, uživata počitnice, oba blebetata o najstniških, zame nepomembnih stvareh. Za zdaj je to ok. Gasimo požar, bomo kasneje poskrbeli za razgledanost. Pomislim, izredne razmere so, samo človek sem. Nisem robot. Nisem super mama. Naučila sta se, da me ne sprašujeta, kako je bilo v službi, naučila sta se, da mami rada te imava in lahko noč, najbolj pozdravi. Dodatno zdravilo je tuš. Pred spanjem se hitro ogled TV poročil za nazaj, danes še to ne morem.



Noč bo spet dolga, že ponavadi me misli iz službe spremljajo v sanjah. Tudi to noč se bom prebujala in razmišljala, ali sem naredila vse, kar je bilo naročeno, ali je pacient dobil posteljo, za katero se klicala eno uro, skrbi me, če je pacientova žena zbolela za covidom, ona ima multiplo, kako je s prijateljem ki me je popoldan klical, da je zbolel in težje diha. V spanju bom slišala zvok telefona, ki nam v povprečju zazvoni in klic obdelamo 70 krat na dan. Koliko mailov bo prišlo čez vikend, v povprečju jih je 40 do 60 na dan, čez vikend malo manj. Tudi to noč me bo bolel hrbet. Upam da bosta medicinski sestri zdržali. Pravita, da ne moreta več. K sreči potrebujeta denar. Plačujem ju, kolikor lahko. Jutri je prost dan, kako ga rabim. Noči minejo enako, v sanjah se ukvarjam s pacienti, pred epidemijo jih je bilo pregledanih v ambulanti po 60 na dan. Sedaj zaradi njihove varnosti, kolikor gre preko telefona. Zelo uspešno. Velika večina pacientov je izredno hvaležna, zato vztrajam. Vse več pa je agresivnih, predvsem zaradi poročanja medijev, splošne klime. Ne vedo kaj počnemo in koliko delamo. Velika večina vseeno ceni naše delo, zaradi njih smo tu.



Zjutraj ogled novic za nazaj… odprta usta, solze so tekle same od sebe, nejevernost, šok. Nimam moči poklicat kolegic, partner je ogorčen. Ob tem na telefonu vidim včerajšnji sms kolegice, vsebina sms: JOČEM, si gledala?



Kako? Novinar RTV? Brez preverjanja informacij? Pokličem prijatelja novinarja, osebo na daljavo pozna, nekdo, mož od nekoga … Tudi prijatelj je ogorčen nad zaključkom prispevka, nestrokovno.



Kaj sedaj? Nekaj! Ne samo zaradi mene ampak zaradi kolegov, pacientov, prihodnosti, ne bomo si v nedogled dovolili, da nas ponižujejo ljudje, ki se sploh niso potrudili spoznati našega dela, dovolj je!!!



Zdravniki družinske medicine že leta opozarjamo, da nas je premalo in smo preobremenjeni že kadar ni epidemije. Kljub temu zaradi predanosti zdravnikov in medicinskih sester v naših ambulantah poskrbimo za vse , kar naši bolniki potrebujejo.



Če si težko predstavljate, kako bi bilo, če od 1.3.2020 v naših ambulantah ne bi delali, kot je bilo navedeno v prispevku, vam to lahko opišem:



- Bolniki z angino, pljučnico, vnetimi ranami ne bi dobili antibiotika in veliko bi jih zaradi zapletov potrebovalo hospitalizacijo.



- Bolnik s kroničnimi ranami ne bi imeli prevezov, povečalo bi se število gangren in amputacij.



- Bolniki z manjšimi ranami ne bi imeli prevezov, ne bi jim odstranjevali šivov in sponk.



- Kronični pacienti bi imeli neurejen krvni sladkor, pritisk, povečalo bi se število zapletov in hospitalizacij.



- Bolniki ne bi imeli predpisanih plenic, lističev za merjenje sladkorja, vrečk za katetre…



- Bolniki ne bi imeli opravljene priprave pred operativnim posegom, verjetno večine v bolnišnici ne bi želeli operirati.



- Bolniki po operativnem posegu ne bi šli na fizioterapijo ali v zdravilišče, ker ne bi imeli pripravljenih obrazcev.



- Bolniki, ki so v bolniškem staležu ne bi dobili bolniških listov in ne bi imeli nadomestila, tisti v dolgotrajnem staležu pa sploh ne bi imeli podaljšanega staleža s strani ZZZS, ker ne bi poslali dokumentacije na ZZZS.



- Ne bi bilo predstavitev na invalidski komisiji, ker ne bi bili pripravljeni obrazci in izvidi.



- Bolniki se ne bi mogli na novo zaposliti ali iti delati izpita za avto, ker mi ne bi pripravili izpisa iz kartona, ki ga potrebujejo na MDPŠ.



- Bolniki ne bi mogli dvigniti receptov, ker ne bi bili pripravljeni.



- Bolniki ne bi mogli na pregled k specialistu, ker ne bi imeli veljavnih napotnic.



- Nepokretni pacienti ne bi imeli oskrbe s strani patronaže, ker je mi ne bi odredili.



- Nepokretni bolniki se ne bi mogli z rešilcem peljati na pregled, ker ne bi bilo naloga za prevoz.



- Bolniki, ki so jih predčasno odpustili iz bolnišnice zaradi praznjenja oddelkov in so v slabem zdravstvenem stanju, ne bi imeli zdravniške oskrbe.



- Bolniki ne bi dobili potrdil za pogojni vpis, zavarovalnico, Zavod za zaposlovanje, CSD…



- Mrliški ogledi ne bi bili opravljeni.



- Nujna medicinska pomoč ne bi delovala.



- Bolniki s prehladnimi znaki, ki potrebujejo pregled, ne bi bili pregledani v Covid ambulanti.



- Bolniki s prehladnimi znaki ne bi bili naročeni na bris, tudi če bi do brisa prišli drugače, bi bistveno težje prišli do rezultata brisa.



- Covid poz. bolniki ne bi imeli navodil glede prebolevanja okužbe, samoizolacije sebe in družinskih članov, urejenega ustreznega bolniškega staleža, tudi 90% Covid poz. oseb, ki se zdravijo doma, ne bi bilo pod nadzorom in oskrbo.



- Bolniki ne bi bili cepljeni proti gripi, oz. bi čakali na cepljenje na NIJZ do prihodnjega leta.



- In še in še bi lahko naštevali!



Imamo podatke o vseh storitvah, ki so bile opravljene, tudi od marca naprej. Ker novinar nima ustreznih argumentov, pričakujem in zahtevam opravičilo glede njegove izjave.



Začenjam dvomiti o objektivnosti RTV, ki dopušča objavo takšnega prispevka, sploh v času epidemije, ko takšne »fake news« izjave še dodatno pripomorejo k nezaupanju ljudi v stroko in zdravstvenim delavcem vzamejo ogromno moči.

