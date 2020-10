Covid-19 v Sloveniji: številke zelo visoke, a krivulja ni šla gor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji smo v petek potrdili 1.797 novih okužb s koronavirusom SARS-CoV-2, kar je ena manj kot v četrtek. Opravljenih je bilo 6.710 testov, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih 26,78-odstoten. To je nekoliko boljši rezultat kot v četrtek. Podatka o novih hospitalizacijah še ni. V državi je bilo do petka sicer aktivno okuženih okrog 21 tisoč oseb, v bolnišnicah pa se jih je v petek zdravilo prek 700, od tega 122 na intenzivni negi. Zaradi posledic bolezni covid-19 je v Sloveniji do petka umrlo 315 ljudi.