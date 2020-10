V Sloveniji so v četrtek ob 6.368 opravljenih testih potrdili 1.798 novih okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Delež pozitivnih testov je znašal 28,23 odstotka, kar je precej manj kot v sredo, ko je znašal 34,55 odstotka. Po podatkih sledilnika so bili v sredo hospitaliziranih 703 bolniki s covid-19, od tega 122 na intenzivni negi. Za boleznijo covid-19 je v četrtek po podatkih vlade umrlo 23 bolnikov, kar je največ od začetka epidemije.

Spomnimo, pri nas so v sredo ob 7.202 opravljenih testih potrdili 2.488 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je takrat znašal 34,55 odstotka. V četrtek je delež pozitivnih testov znašal 28,23 odstotka, od 6.368 opravljenih testov jih je bilo pozitivnih 1.798.

Največ smrti v enem dnevu do zdaj

Po podatkih sledilnika so pri nas do zdaj skupaj potrdili 32.503 okužbe z novim koronavirusom. V državi je bilo v četrtek aktivnih 20.980 okužb, 14-dnevna pojavnost okužb na sto tisoč prebivalcev pa znaša 1.001. Po podatkih sledilnika so bili v bolnišnicah v četrtek hospitalizirani 703 bolniki, od tega 122 na intenzivni negi. S pomočjo ventilatorja je dihalo 67 bolnikov. Iz bolnišnic so odpustili 40 bolnikov, na novo pa so sprejeli 101 bolnika s covid-19. Do zdaj so pri nas skupaj opravili 357.268 testov na novi koronavirus.

Po podatkih vlade je v četrtek za boleznijo covid-19 umrlo 23 bolnikov. Gre za najvišje potrjeno število smrtnih primerov zaradi bolezni covid-19 v enem dnevu do zdaj. Foto: Matej Povše/ UKC Ljubljana

Po podatkih vlade je v četrtek za boleznijo covid-19 umrlo 23 bolnikov. Gre za najvišje potrjeno število smrtnih primerov zaradi bolezni covid-19 v enem dnevu do zdaj. Pred tem smo pri nas največje število smrtnih primerov zaradi novega koronavirusa potrdili v soboto, 24. oktobra, ko je za covid-19 umrlo 19 ljudi. Skupaj je pri nas za boleznijo covid-19 do zdaj umrlo 311 ljudi.

V Železnikih do ponedeljka zvečer zaprta vsa pokopališča

V občini Železniki, ki je v drugem valu novega koronavirusa najbolj prizadeta slovenska občina, bodo do ponedeljka zvečer zaprta vsa pokopališča. Za omenjeni ukrep so se odločili zaradi težke epidemiološke situacije in najvišjega števila okužb v Sloveniji glede na število prebivalcev. Z zaprtjem pokopališč želijo preprečiti še večje širjenje okužb z novim koronavirusom, so po poročanju STA zapisali na spletni strani občine.

Odredbo o zaprtju pokopališč sta na podlagi zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami izdala poveljnik Civilne zaščite Občine Železniki Aleksander Hajdinjak in župan Železnikov Anton Luznar. Odredba o zaprtju pokopališč je začela veljati danes ob 8. uri in bo veljala do ponedeljka do 21. ure, so še zapisali na občini. Pokopališča bodo tako zaprta na praznik vseh svetih oziroma ob dnevu spomina na mrtve, ki ga zaznamujemo prvega novembra.

V Železnikih so zaradi slabih epidemioloških razmer do ponedeljka zvečer zaprli pokopališča. Foto: Ana Kovač

Epidemiološke razmere so trenutno najslabše na Gorenjskem. Med največjimi žarišči so poleg Kranja, Kamnika, Škofje Loke in Domžal prav Železniki, kjer so epidemiološke razmere glede na število prebivalcev najslabše. V omenjeni občini so v sredo potrdili 16 novih okužb s koronavirusom, skupaj pa že 250. V sredo so imeli v občini 217 aktivnih primerov.

Število okuženih v soboški enoti Doma starejših Rakičan upada

V matični enoti Doma starejših Rakičan so medtem v torek potrdili okužbo pri eni stanovalki, vsi odvzeti brisi drugih stanovalcev pa so negativni. V soboški enoti omenjenega doma število okuženih še naprej upada. Na novi koronavirus je pozitivnih še enajst varovancev in osem zaposlenih. Kot so sporočili iz doma, so v sredo opravili 48 testov, pri okuženih stanovalcih v Murski Soboti je bilo šest testov negativnih, prav tako so bili negativni vsi testi pri zaposlenih v rdeči coni.

Od 11 varovancev v Centru za starejše Murska Sobota, ki so pozitivni na novi koronavirus, jih je šest nameščenih v tamkajšnji rdeči coni, med njimi je tudi stanovalec iz matične enote v Rakičanu, pet stanovalcev pa je v bolnišnici. Pozitivni so še štirje zaposleni v tej enoti, za dva od teh še čakajo rezultate novih testov. Dodatni štirje okuženi zaposleni, ki so v samoosamitvi, pa niso bili v stiku z varovanci in sodelavci, saj vir njihovih okužb ni povezan z okužbami v domu.

V Domu Kuzma, ki velja za največje žarišče okužb med pomurskimi domovi za starejše, so po ponedeljkovem testiranju dobili še pet pozitivnih rezultatov, tako da je skupno število okuženih naraslo na 69. Od tega je pozitivnih 50 stanovalcev in 19 zaposlenih, poroča STA.