Vlada z novim odlokom določila izjeme, za katere prepoved ne velja

Vlada je z novim odlokom omogočila opravljanje nekaj več storitev, ki so bile pred dnevi onemogočene v okviru ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. Med izjeme je dodala gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri katerih prihaja do minimalnega stika s potrošniki, servise za popravila tehničnega blaga, dimnikarske storitve in knjižnice.

Vlada je med izjeme v odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom na današnji dopisni seji dodala gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki. Kot primer so v vladnem uradu za komuniciranje navedli "ogrevanje, vodovod, odtoki, električne inštalacije, keramične in druge obloge, prezračevanje, krovska, fasaderska dela in montaža kuhinj".

Izjeme bodo v veljavo stopile dan po objavi v uradnem listu

Med izjemami, ki bodo v veljavo stopile dan po objavi v uradnem listu, bodo tudi storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki, kot so vrtnarske storitve. Prav tako bodo z delom lahko nadaljevale servisne delavnice, v katerih popravljajo in vzdržujejo tehnično blago, pa tudi dimnikarske storitve.

Te bodo lahko opravljali pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo, prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave. "Opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitev ni mogoče prezračiti," so navedli. Med izjeme so dodali tudi družbe za upravljanje in knjižnice, piše STA.