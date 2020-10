Počivalšek: Razprava o zamenjavi vlade v tem trenutku je neokusna in neprimerna

Gospodarski minister in predsednik SMC Zdravko Počivalšek je v pogovoru za predpraznično Sobotno prilogo Dela dejal, da je zanj razprava o zamenjavi vlade v tem trenutku neokusna in neprimerna. "Zdaj je čas, ko je treba pokazati voljo za državotvornost. Aktualna vlada je v tem trenutku operativna in to je najpomembneje," je poudaril.

"Dejstvo je, da so zdaj razmere tako resne, da je nujno, da v politiki stopimo vsi skupaj. Tudi od tistih, ki zagovarjajo oziroma so protagonisti Koalicije ustavnega loka, bi pričakoval, da v tem trenutku, ko potrebujemo sodelovanje vseh, niso tako ekstremni in agresivni. Za obvladovanje krize je to nujno; zdaj potrebujemo sodelovanje, da se bomo nato sploh lahko pogovarjali o politiki," Počivalška povzema STA.

"Tem tezam, ki jih slišim v medijih, floskulam o orbanizaciji, fašizmu in tako naprej, ne morem nasedati, so neprimerne. Mi delamo cele dneve za to, da bi ustvarili razmere za to, da družba lahko kolikor toliko normalno deluje v teh res zahtevnih razmerah, in v takšnih podtikanjih v tem trenutku ne vidim nič konstruktivnega," je še dodal.

"Kaj bo, če bo, bomo odgovarjali, ko bo"

Počivalšek je bil v stiku s Karlom Erjavcem, ki se znova poteguje za vodenje DeSUS. Foto: Ana Kovač Programski dokument, za katerega je vodilni pobudnik za oblikovanje Koalicije ustavnega loka Jože P. Damijan v četrtek dejal, da ga je poslal tudi prvakom koalicijskih SMC, NSi in DeSUS, bodo proučili, ko in če bo prišel na naslov stranke. "Kolikor vem, so prav člani te koalicije pomagali zrušiti prejšnjo vlado. Sicer pa, kaj bo, če bo, bomo odgovarjali, ko bo," je še dejal, poroča STA.

Pojasnil je tudi, da je bil v stiku s Karlom Erjavcem, ki je vnovič kandidat za predsednika DeSUS. Pogovarjala sta se o dejavnostih, ki so potrebne za to, da se politične razmere stabilizirajo, ni bila pa tema pogovora, kateri resor bi prevzel Erjavec. Prav tako nista govorila o Koaliciji ustavnega loka. Kot je povedal, Erjavca pozna že dolgo in je bil z njim vedno v dobrih odnosih.

Pripravljajo šesti protikoronski sveženj

Na gospodarskem ministrstvu bodo imeli po njegovih napovedih predloge ukrepov, za katere so odgovorni, in bodo vključeni v šesti protikoronski zakon, pripravljene do konca tega tedna. Načrtujejo ohranitev dobro sprejetega ukrepa subvencioniranja nadomestila za čakanje na delo. Pogovarjajo se tudi, da bi podaljšali ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa do konca junija prihodnje leto. Prav tako želijo podaljšati moratorij za vračilo posojil še za 12 mesecev ter poenostaviti in dodelati poroštveno shemo.

Razmišljajo tudi o subvencioniranju fiksnih stroškov, saj želijo olajšati poslovanje vsem, ki jim bo letos promet upadel za vsaj 35 odstotkov v primerjavi z lani. "Pri tem je kar nekaj težav, saj je treba omejiti najvišji znesek na delovno mesto po našem mnenju na pet tisoč evrov in na podjetje na 100 tisoč evrov, ker bi zaradi različne strukture podjetij lahko nekateri dobili več od upravičenega," je pojasnil, poroča STA.

Bi lahko država subvencionirala najemnine?

O možnosti subvencioniranja najemnin pa je dejal, da gre za občutljivo temo in da proučujejo predvsem rešitve, ki jih je letos na tem področju že sprejela Avstrija. Zamisel je tudi, da bi odpisali omrežnino – za elektriko, vodo, komunalo, plin – podjetjem, ki smo jim zaradi epidemije prepovedali poslovanje. Alternativa temu je lahko pokrivanje dela fiksnih stroškov.

"Dejstvo pa je, da v teh petih svežnjih nismo naslovili vseh težav in da so deli nekaterih panog še vedno v krču. Tem moramo v šestem paketu pomagati. To so na primer mestni hoteli, ki so v drugačnem položaju kot drugi deli turizma, ki smo mu z vavčerji uspešno pomagali," je še pojasnil gospodarski minister.