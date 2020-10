Ukrepi bodo podaljšani za teden dni, za učence še en teden počitnic #video

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je povedala, da bodo vrtci prihodnji teden delovali omejeno, v osnovnih šolah bodo imeli počitnice, v srednjih šolah in visokošolskih zavodih pa se bo učni proces nadaljeval na daljavo. Ministrica je pojasnila, da bi v nekaterih vrtcih in osnovnih šolah zaradi obolelega kadra prihodnji teden težko zagotovili vzgojno-izobraževalno delo. Dodala je, da ni nujno, da se bo šolsko leto za učence zaradi dodatnega tedna počitnic podaljšalo. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant pa je dejala, da se nakazuje trend, da ukrepi za zajezitev virusa že kažejo pozitivne učinke.

"Število obolelih za covid-19 bo glede na projekcije žal vsaj še nekaj časa naraščalo. Ukrepi bodo zato podaljšani za teden dni. Če bomo dosledni in bomo vsi z odgovornim obnašanjem podprli napore zdravstvenih delavcev, lahko čez od sedem do deset dni pričakujemo postopno sproščanje," je na Twitterju zapisal predsednik vlade Janez Janša. Vlada je v skladu z njegovimi napovedmi ukrepe na današnji dopisni seji na predlog strokovne skupine nato podaljšala za teden dni.

Število obolelih za #COVID19 bo glede na projekcije žal vsaj še nekaj časa naraščalo. Ukrepi bodo zato podaljšani za teden dni. A če bomo dosledni in bomo vsi z odgovornim obnašanjem podprli napore zdravstvenih delavcev, lahko čez 7 do 10 dni pričakujemo postopno sproščanje. pic.twitter.com/Qf9WItRLeQ — Janez Janša (@JJansaSDS) October 29, 2020

Vladni govorec Jelko Kacin je na vladni novinarski konferenci dejal, da v veljavi ostajajo vse omejitve gibanja, vključno z omejitvijo gibanja na občine in omejitvijo gibanja med 21. in 6. uro. Ob tem je vlada za sedem dni podaljšala tudi veljavnost odloka, ki med drugim začasno prepoveduje ponujanja blaga in storitev neposredno potrošnikom. Prodaja blaga in storitev je tako še naprej dovoljena le izjemoma, na primer takrat, ko se zagotavlja oskrba z nujnimi življenskimi potrebščinami.

Vladni govorec Jelko Kacin: Zdaj gre za življenja. Video: Planet.

V osnovnih šolah še en teden počitnic, v srednjih šolah pouk na daljavo

Kacin je že pred novinarsko konferenco vlade po poročanju Televizije Slovenija pojasnil, da bodo vrtci prihodnji teden še naprej delovali v zmanjšanem obsegu oziroma za tiste otroke, katerih starši morajo biti nujno na delu. V osnovnih šolah bodo imeli dodaten teden počitnic, učni proces v srednjih šolah in visokošolskih zavodih pa bo potekal na daljavo. Ob tem je Kacin dodal, da v veljavi ostajajo tudi vse omejitve gibanja, torej tudi omejitev gibanja na občine in omejitev gibanja ponoči.

V osnovnih šolah bodo prihodnji teden imeli še en teden počitnic, je dejala šolska ministrica Simona Kustec. V srednjih šolah in na univerzah bo učni proces potekal na daljavo, vrtci pa bodo tako kot ta teden delovali omejeno. Foto: STA

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je povedala, da tudi v prostorih vrtcev, šol in fakultet število okuženih hitro narašča. "Ravnatelji vrtcev in osnovnih šol so nas obvestili, da se številni vrtci in šole soočajo z obolelim kadrom, zato bodo težko zagotovili vzgojno-izobraževalno delo v tem trenutku. Zato smo se odločili, da podaljšamo počitnice za en teden. Nasprotno temu pa so nas v društvu ravnateljev srednjih šol obvestili, da si počitnic ne želijo," je pojasnila Kustečeva.

Kustečeva: V tem trenutku ne potrebujemo novih stisk in slabe volje

Na podlagi prejetih pozivov in ocen so se na vladi po njenih besedah odločili, da bodo v prihodnjem vrtci lahko na podlagi odločitve županov zagotavljali varstvo za tiste otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. V osnovnih in glasbenih šolah bodo imeli učenci na podlagi sklepa ministrice dodaten teden počitnic, ki bo trajale do 8. novembra, v srednjih šolah pa bo pouk potekal na daljavo. Visokošolski zavodi in fakultete bodo izvajali pouk na daljavo, kot so ga sami določili, je povedala Kustečeva.

"S podaljšanjem počitnic v osnovnih šolah, s šolanjem na daljavo v srednjih šolah in na univerzah ter z omejitvami pri varstvu otrok si dajemo čas, da tudi na takšen način v šolskem in vrtčevskem okolju pripomoremo k umirjanju razmer. V tem trenutku ne potrebujemo novih stisk in slabe volje, potrebujemo optimizem in misel na normalnost," je dejala ministrica. Podaljšanje jesenskih počitnic za osnovnošolce po njenih besedah še ne pomeni, da se bo šolsko leto podaljšalo.

Bregantova: Nakazuje se trend, da so ukrepi prijeli

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je poudarila, da se vendarle že nakazuje trend, da so vladni ukrepi prijeli. "Vendar pa seveda ukrepi ostajajo, ker sama upočasnitev ni dovolj. Zdravstveni delavci trenutno garajo, dela je ogromno. Edino, če se bomo vsi skupaj držali ukrepov, ki so očitno začeli delovati, in če bomo pri tem vztrajali dovolj dolgo, bomo skupaj zmogli," je dejala Bregantova.

Ljudi, ki so bolni, je pozvala, naj ostanejo v domačem okolju, vse pa je pozvala k spoštovanju zaščitnih ukrepov. "Vztrajnost nas bo pripeljala do cilja, ki si ga vsi želimo," je poudarila državna sekretarka. Kot je pojasnila, so se prvi učinki ukrepov šele začeli nakazovati, vendar pa je treba počakati, da se razmere v bolnišnicah začenja umirjati. Do te točke nas po njenih besedah loči še nekaj dni.