Jambrek in Rupel predlagata menjavo volilnega sistema

V civilnodružbenem združenju Katedrala svobode so se odzvali na aktualno stanje Slovenije glede epidemije in na političnem področju ter predlagali zamenjavo volilnega sistema.

Peter Jambrek, Dimitrij Rupel in drugi podpisniki iz Katedrale svobode menijo, da se slovenski javni prostor kljub vsej akutnosti epidemije novega koronavirusa odziva neprimerno in napačno.

"Politične stranke, mediji in civilna družba se nanjo odzivajo neprimerno, napačno ali pa sploh ne," so zapisali v Katedrali svobode.

Dodajajo, da namesto tekmovanja z nasprotnikom poteka le uničevanje sovražnika. "Nadaljujejo se nikoli končani procesi slovenskega samouničevanja. Vedno znova začeti, nasilno in umetno sklenjeni postopki sistemskega simbolnega, političnega, ekonomsko, a na srečo še ne fizičnega poboja in uničenja svojega vrednostnega nasprotnika, ki ga razumete kot sovražnika," so zapisali.

Po njihovem mnenju je proces samouničevanja še posebej razdiralen v krizi, v kakršni smo zdaj.

Namesto proporcionalnega dvokrožni sistem

Foto: STA Podpisniki, skupno jih je 13, predlagajo drugačen volilni sistem, saj trenutni proporcionalni sistem drobi slovensko politično stvarnost in krepi ekstremiste vseh barv, ob tem pa oblikovanje volilnih okrajev ni skladno z ustavo.

Po njihovem mnenju je rešitev dvokrožni volilni sistem. "Ta, po naravi stvari, sili politične stranke, da s svojimi besedami in dejanji nagovarjajo sredinskega volivca. Tega pa bi morala ne le nagovarjati, temveč ustvariti civilna družba. Druga rešitev za dekadenco slovenske republike je torej osredinjenje civilne družbe. Nastopil je skrajni čas za intelektualno prebujenje civilne družbe, ki bo s svojo trezno, z argumenti podprto in v evropskih vrednotah utemeljeno razpravo odprla tisti prostor, v katerem bi se slovenski državljani in državljanke spet povezali v resnično demokratično skupnost zelo različnih ljudi, ki pa jih obenem veže privrženost živeti v blagostanju skupaj," so prepričani.

"Ve se, kaj bi pomenila taka državna vseljudska pogodba: konec tranzicije in legitimizacijo dveh zgodovinskih polov slovenske res publicae. Odpoved strategijam izničenja oziroma destrukcije sovražnika, priznanje legitimnosti političnega nasprotnika, sprejem že danih ustavnih pravil skupaj z na novo urejeno volilno igro," so med drugim zapisali.

