Institut Jožef Stefan: To je datum, ko bi številke lahko začele upadati

Če bodo ukrepi za omejevanje novega koronavirusa, ki smo jih uvedli 16. oktobra, delno učinkovali, ukrepi, ki smo jih uvedli 20. oktobra, pa polno in nam bo uspelo zaustaviti širjenje epidemije, bi po projekciji Instituta Jožef Stefan (IJS) število hospitaliziranih počasi upadalo po 4. novembru, na intenzivni negi bi bil počasen upad po 10. novembru.

Kot so zapisali v zadnji projekciji širjenja covid-19 v Sloveniji, se ob optimistični predpostavki učinkovanja ukrepov in zmanjšanja reprodukcijskega števila pod 0,9 nakazuje, da bi lahko bilo 4. novembra na zdravljenju v bolnišnicah 793 bolnikov s covid-19, potem bi sledil počasen upad. Maksimalno število bolnikov na intenzivni negi, in sicer 211, bi dosegli 10. novembra, piše STA.

V drugem valu se je do zdaj okužilo okoli šest odstotkov prebivalstva

Pri tem na IJS opozarjajo, da bolj kot bodo ukrepi, ki smo jih uvedli 16. oktobra, učinkovali, manjše bodo te maksimalne številke, kar bomo lahko spremljali v naslednjih dneh. IJS sicer v svojih projekcijah do nadaljnjega ne bo več podajal reprodukcijskega števila, saj ga, kot so zapisali, zaradi prehoda na nov režim testiranja ne bo možno verodostojno izračunati na osnovi dnevnega števila pozitivnih testov. Grobo ocenjeno reprodukcijsko število na podlagi števila hospitaliziranih je približno 2, podvojitveni čas pa približno sedem dni.

Sicer pa se je po njihovi oceni v prvem valu okužil približno odstotek prebivalstva, kar pomeni približno vsak 100. prebivalec. Na vrhuncu je bil delež kužnih približno 0,35 odstotka prebivalstva oziroma vsak 300. prebivalec.

V drugem valu se je do zdaj okužilo približno šest odstotkov prebivalstva, kar pomeni približno vsak 17. prebivalec. Trenutno je delež kužnih približno štiri odstotke prebivalstva, kar pomeni približno vsak 25. prebivalec, in hitro raste. Do zdaj se je v obeh valovih skupaj okužilo približno sedem odstotkov prebivalstva, kar pomeni približno vsak 14. prebivalec, še navaja STA.