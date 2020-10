V Sloveniji so v sredo ob 7.202 opravljenih testih potrdili 2.488 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je včeraj znašal 34,55 odstotka. Po besedah vladnega govorca Jelka Kacina je bilo hospitaliziranih 660 ljudi, od tega 109 na intenzivni negi. Za boleznijo covid-19 je včeraj umrlo 14 bolnikov. Iz bolnišnic je bilo po navedbah Kacina odpuščenih 47 ljudi. Infektologinja Mateja Logar z ljubljanske infekcijske klinike je na vladni novinarski konferenci poudarila, da so trenutno zasedene vse bolnišnične postelje na intenzivni negi. Kot je dejala, si prizadevajo vzpostaviti nove, vendar pa je težava tudi pomanjkanje kadra.

Po podatkih sledilnika za covid-19 je v državi trenutno aktivnih 20.016 okužb. Do zdaj so pri nas skupaj potrdili 30.703 okužbe, od tega v sredo 2.488 novih. Pojavnost okužb na sto tisoč prebivalcev v zadnjih dveh tednih znaša 955. Za boleznijo covid-19 je v bolnišnicah včeraj umrlo osem bolnikov, v domovih za starejše pa šest. Skupaj je pri nas do zdaj umrlo že 292 bolnikov z boleznijo covid-19. Do zdaj so pri nas opravili 350.900 testov na novi koronavirus.

Kacin: Najhuje je na Gorenjskem

Vladni govorec Jelko Kacin je poudaril, da so največ novih okužb v sredo potrdili v Ljubljani in Mariboru, a je dodal, da so razmere najbolj pereče na Gorenjskem, ki je v drugem valu epidemije trenutno najbolj prizadeta regija. "V Ljubljani je bilo včeraj 337 novih okužb, v Mariboru 79, še vedno pa je najhuje na Gorenjskem, kjer je bilo včeraj potrjenih kar 19,64 odstotka vseh okužb," je pojasnil vladni govorec za covid-19.

Jelko Kacin: Nič še ni znanega o tem, kako bo prihodnji teden potekal pouk v šolah. Video: Planet.

V Kranju je bilo po njegovih besedah potrjenih 132, v Škofji Loki 66, v Tržiču 51, v Radovljici 48, na Jesenicah 31, na Bledu 26, v Bohinju pa 19 novih okužb. V drugih regijah po navedbah Kacina izstopajo Velenje z 80, Domžale s 63, Celje s 40, Kamnik s 36, Koper s 37, Žalec s 30, Grosuplje s 25 in Ivančna Gorica s 24 novimi okužbami.

Logarjeva: Zasedene vse postelje na intenzivni negi

Infektologinja Mateja Logar z ljubljanske infekcijske klinike je povedala, da so v Sloveniji trenutno zasedene vse postelje na intenzivni negi. V ljubljanskem kliničnem centru je bilo po njenih besedah danes ob 8. uri hospitaliziranih 163 bolnikov z boleznijo covid-19. V enoti za intenzivno nego so jih zdravili 35, od tega 30 na infekcijski kliniki ter pet v posteljah na nekdanji ginekološki kliniki, ki so jih omogočili danes. V mariborskem kliničnem centru je hospitaliziranih 93 bolnikov z boleznijo covid-19, od tega 21 na intenzivni negi.

Stanje v bolnišnicah je po njenih besedah resno: "V kliničnem centru imamo narejen načrt dodatnega odpiranja navadnih postelj ter postelj na intenzivni terapiji. V teh dneh se polnijo postelje v bolnišnici Petra Držaja, kjer bo za intenzivno terapijo skupaj na voljo deset postelj." Kot je pojasnila, morajo ob zagotovitvi prostora za bolnike zagotoviti tudi zdravstveno osebje, ki bo za takšne bolnike skrbelo 24 ur na dan: "Takšnega kadra pa ne moremo izobraziti v nekaj dneh ali ga od nekod vzeti, ker ga v Sloveniji ni na voljo."

Mateja Logar: V ljubljanskem kliničnem centru 163 bolnikov z boleznijo covid-19, od tega 35 na intenzivni negi 35. Video: Planet.

Če oziroma ko bodo zapolnili postelje v bolnišnici Petra Držaja, se pripravljajo tudi na nameščanje bolnikov s koronavirusom na kliniki ORL, pripravlja se gradbena preureditev nedokončanega dela Diagnostično-terapevtskega servisa (DTS), kjer so danes predali gradbišče v delo. Logarjeva upa, da se bodo dela nadaljevala po časovnici in da bodo končana v desetih dneh.

"Pomembno je, da epidemijo čim prej ustavimo, saj so hospitalizacije tako na navadnih oddelkih kot v enotah za intenzivno terapijo dolge," je dejala infektologinja Mateja Logar. Foto: STA

"Pomembno je, da epidemijo čim prej ustavimo, saj so hospitalizacije tako na navadnih oddelkih kot v enotah za intenzivno terapijo dolge. Na to lahko vpliva vsak posameznik s svojim vedenjem in z upoštevanjem priporočil," je pojasnila Logarjeva. Na vprašanje o smrti bolnikov v zadnjem obdobju pa je odgovorila, da bi bolniki, če ne bi imeli bolezni covid-19, kljub različnim pridruženim boleznim živeli še naprej.

Čakš Jagrova: Drugi val nas prehiteva

Namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Nuška Čakš Jager je dejala, da se po svetu in v Evropi število okužb drastično povečuje. Po njenih besedah v Evropi trenutno največ smrtnih žrtev beležijo v Veliki Britaniji, Franciji in Italiji. Glede na 14-dnevno incidenco okužb na sto tisoč prebivalcev so v Evropi trenutno pred Slovenijo le Češka, Belgija in Luksemburg.

Pri nas so po njenih besedah trenutno najbolj prizadete gorenjska, koroška in osrednjeslovenska regija, število potrjenih primerov okužbe pa je povezano z domovi za starejše in večjimi žarišči, ki se pojavljajo v omenjenih statističnih regijah. "Drugi val nas prehiteva oziroma nam kaže zelo neprijetno sliko," je poudarila Čakš Jagrova.

Čakš Jagrova: Drugi val nas prehiteva. Video: Planet.

Po njenih besedah še vedno sledimo velikemu porastu okužb v starostni skupini od 35 do 44 let, delež žensk pa je večji pri vseh starostnih skupinah. Po njenih besedah tako kot v vsej populaciji raste tudi število primerov okužb med zdravstvenimi delavci. V prejšnjem tednu je po njenih besedah naraslo tudi število okuženih v starostni skupini od 15 do 18 let. Ob tem je poudarila, da epidemiologi zaradi velikega števila potrjenih okužb ne morejo takoj poklicati vsakega okuženega, ampak to storijo z zamudo.

NIJZ je zato danes objavil navodila za ljudi s potrjeno okužbo z novim koronavirusom in tiste, ki so bili okužbi izpostavljeni. Čakš Jagrova je napovedala, da bodo še danes na NIJZ odprli tudi nov portal, na katerem bodo vsi s potrjeno okužbo lahko aktivirali kodo za aplikacijo #OstaniZdrav. Sicer pa Čakš Jagrova po poročanju STA ob spremenjenem načinu testiranja meni, da bi bilo verjetno smiselno, da bi svojo kodo za aplikacijo dobili tudi tisti, ki imajo okuženega družinskega člana, simptome, ki so značilni za covid-19, ali bi zanje zdravnik na podlagi epidemioloških razmer ocenil, da so zelo verjetno okuženi.

Cigler Kralj: Virus se je širil zaradi prezračevalnega sistema

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je poudaril, da je trenutno aktivno okuženih 748 od okoli 19 tisoč stanovalcev v vseh 102 domovih za starejše v Sloveniji. Po njegovih besedah v večini domov okužbe hitro zajezijo, ponekod pa se pojavi večje širjenje okužb. Po njegovih besedah sta med najbolj prizadetimi domovi trenutno center slepih in slabovidnih v Škofji Loki in Trubarjev dom v Loki pri Zidanem Mostu.

"Vsa vodstva domov za starejše smo že pozvali, naj bodo posebej pozorni na prezračevalne sisteme. V Loki pri Zidanem Mostu se je izkazalo, da je tako hitro širjenje okužbe verjetno posledica prezračevalnega sistema. Virus se namreč ni širil po oddelkih, ampak vertikalno po stavbi, kar je lahko posledica prezračevalnega sistema. Prezračevalne sisteme je treba izključiti in preprečiti širjenje virusa po notranjih prezračevalnih poteh," je poudaril Cigler Kralj.

Po njegovih besedah se s pojavom novega koronavirusa srečujejo v dveh tretjinah vseh domov za starejše pri nas. "V Loki pri Zidanem Mostu je bilo ob mojem prihodu okuženih 39 zaposlenih. Lahko si predstavljamo, da so to za ekipo zahtevne razmere in veliko breme," je pojasnil Cigler Kralj. Spet je poudaril, da se vlada zaveda velike obremenjenosti zaposlenih v domovih in si po najboljših močeh prizadeva za kadrovske okrepitve.

Cigler Kralj: Novi koronavirus se je pojavil v dveh tretjinah vseh domov za starejše. Video: Planet.

"V zadnjih dveh mesecih smo s kadrom okrepili 77 izvajalcev socialnega varstva. Na novo se je zaposlilo 118 ljudi, 114 se jih je vključilo prek javnih del, angažirali smo tudi upokojence in študente. Zadnji so opravili skoraj 30 tisoč ur dela," je po poročanju STA dejal minister in dodal, da novi kader za oskrbo starejših iščejo tudi med brezposelnimi.

O vzpostavljanju rdečih con je povedal, da je odziv številnih namestitvenih zmogljivosti velik. Objekte za te cone so med drugim ponudili Dom svete Agate, Dom paraplegikov v Pacugu, Dom dva topola v Izoli, nekatera zdravilišča in trboveljsko župnišče. "Število kapacitet bo tako zadostno," je poudaril Cigler Kralj. Ob tem je ponovil, da presoja o ustreznosti zunanjih namestitvenih zmogljivosti za rdeče cone ni prepuščena subjektivnim mnenjem posameznikov, ampak da prostore vedno pregleda in odobri strokovna skupina.