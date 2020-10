Pri nas so v torek ob 7.471 opravljenih testih potrdili rekordnih 2.605 novih okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Delež pozitivnih testov je znašal 34,87 odstotka, kar pomeni, da je bil pozitiven že vsak tretji test. Včeraj je za boleznijo covid-19 umrlo najmanj sedem ljudi. Trenutno je hospitaliziranih 612 bolnikov, od tega 99 na intenzivni negi. S pomočjo ventilatorjev je dihalo 57 bolnikov. V torek so iz bolnišnic odpustili 54 bolnikov.

Več kot 2.600 okuženih pomeni nov rekord dnevno potrjenih okužb v Sloveniji od začetka epidemije. Največ novih okužb so pred tem potrdili prejšnji petek, in sicer 1.967. Po podatkih spletne strani covid-19.sledilnik.org je v državi trenutno 18.269 okuženih. Delež pozitivnih testov je včeraj znašal 34,87 odstotka.

14-dnevna pojavnost okužb na sto tisoč prebivalcev znaša 874,12 okužbe. Do zdaj so pri nas skupaj potrdili 28.208 okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa je včeraj v bolnišnicah umrlo sedem bolnikov. Podatki o smrtnih žrtvah v domovih za starejše še niso znani.

Kacin: Stanje v bolnišnicah še naprej ostaja zelo resno

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je na vladni novinarski konferenci rekordno število novih okužb komentiral z besedami, da epidemiologi že dalj časa opozarjajo na veliko obremenjenost. "Še vedno se trudijo, da bi vsak okuženi v najkrajšem možnem času prejel klic epidemiologa. Zaradi resnično velikega števila novih okužb pa epidemiologi vseh okuženih ne morejo več poklicati v prvem dnevu po potrjeni okužbi, v več delih države pa zaradi tega prihaja do zamud," je pojasnil Kacin.

Jelko Kacin: Ljudje naj bodo potrpežljivi, ko čakajo na klic epidemiologa. Video: Planet.

Kacin je tiste, ki čakajo na klic epidemiološke službe, pozval, naj bodo potrpežljivi in naj ostanejo doma, dokler nimajo informacije, ali so pozitivni ali negativni. "Stanje v bolnišnicah medtem še naprej ostaja zelo resno. Bolnišnično oskrbo potrebuje 612 obolelih, iz bolnišnic je bilo odpuščenih 54 bolnikov, a se je število obolelih vseeno povečalo," je dejal Kacin. V torek so v bolnišnice na novo sprejeli 113 ljudi.

Po njegovih besedah so v Ljubljani v torek potrdili 305 novih okužb. Na Gorenjskem, ki velja za najbolj prizadeto regijo, so v Kranju potrdili 84, v Radovljici 71, na Jesenicah 70, v Škofji Loki 49, na Bledu 22 in v Bohinju 11. V Domžalah so zabeležili 69, v Kamniku 62, v Medvodah pa 42 novih okužb. V Celju so potrdili 80, v Slovenski Bistrici 58, v Murski Soboti 47, v Šentjurju 64, v Velenju 43, v Brežicah 32, v Črnomlju pa 30 novih okužb, je pojasnil Kacin.

Rozman: Konec prihodnjega tedna bi lahko potrebovali tisoč postelj

Direktor klinike Golnik in član svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Aleš Rozman je povedal, da število bolnikov s covid-19 narašča v vseh bolnišnicah. "Pričakujemo vedno večji pritok bolnikov v bolnišnice. Na vsakih šest do sedem dni imamo dvojno število obolelih glede na prejšnji teden, to se pozna tudi pri številu hospitaliziranih v bolnišnicah. Do konca naslednjega tedna bi lahko potrebovali tisoč postelj, nato pa čez en teden lahko že dva tisoč postelj," je pojasnil Rozman.

Dodal je, da sicer v bolnišnicah trenutno še niso na tej točki, da ne bi mogli sprejeti novih bolnikov, a da so razmere resne: "Taki rasti ne bomo mogli v nedogled slediti. V bolnišnicah se trudimo, da bi odprli kar največ možnih postelj za bolnike s covid-19, a moramo odpustiti tiste bolnike, ki imajo druge bolezni in niso tako nujne, in ne naročamo novih pacientov na obravnavo."

Kot je pojasnil direktor klinike Golnik Aleš Rozman, trenutno v bolnišnicah še niso na tej točki, da ne bi mogli sprejeti novih bolnikov, a so razmere resne. Foto: STA

"Skoraj vsakih nekaj dni odpremo nov kontingent postelj, včeraj na primer 15, ampak ko smo zjutraj javili, da je prostih 15 postelj, so bile v času, ko hodimo običajno iz službe, že vse zasedene. Ob tem pa tudi na intenzivnih enotah poskušamo povečati število postelj," je povedal Rozman. Ljudi je ob tem pozval, naj spoštujejo ukrepe za zajezitev novega virusa ter naj se odpovedo druženjem in obiskom.

"Ostanite doma. Pojdite ven individualno ali se rekreirajte v družinskem krogu. Ne hodite na obiske, ob prvem novembru ne hodite na pokopališča, kjer boste srečevali znance, zmanjšajte število stikov. Samo tako bodo lahko epidemiologi čez nekaj časa spet popolnoma sledili okužbam," je poudaril Rozman. K spoštovanju ukrepov je pozval tudi tiste, ki ne verjamejo v resnost novega koronavirusa, saj bo zdravstveni sistem po njegovih besedah le tako lahko zdržal.

Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je na vladni novinarski konferenci poudaril, da bomo v nedeljo hkrati z državnim praznikom dneva spomina na mrtve obhajali tudi krščanski praznik vseh svetih, ki pa bo letos zaradi aktualnih razmer potekal nekoliko drugače kot prejšnja leta. Zore je vernike nagovoril, naj letos naredijo "osebno žrtev" ter naj se držijo navodil vlade in strokovnjakov. Ljudi je med drugim pozval, da naj obiščejo samo pokopališča v svoji občini, spoštujejo odlok o prepovedi prehajanja občin in da naj ne ob prazniku ne obiskujejo sorodnikov, prijateljev ali znancev.